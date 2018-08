Le carte di Destiny 2 rivelano un grosso segreto su un personaggio scomparso

optimaitalia

: Le carte di #Destiny2 rivelano un grosso segreto su un personaggio scomparso - OptiMagazine : Le carte di #Destiny2 rivelano un grosso segreto su un personaggio scomparso -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Bungie sta cercando in tutti i modi di tenere segreta parte della storia di2 I Rinnegati ma diciamoci la verità, non ci sta riuscendo poi così bene. Alcuni materiali promozionali infatti avrebbero svelato, o meglio dato indizi davvero importanti, sul ritorno di unmolto tempo fa.Parliamo del pacchetto preorder di Gamestop (come si vede su Reddit), che offre anche delleda gioco che raffigurano i personaggi che vedremo in2 I Rinnegati. Come sappiamo Cayde-6 sarà brutalmente assassinato da Uldren Sov, il principe degli Insonni già visto nel primo capitolo. Ha in mente un piano per scoprire che fine abbia fatto la sorella Mara Sov, la regina degli insonni sparita all'inizio diIl Re dei Corrotti. Uldren ha quindi assoldato otto temibili Baroni della nuova razza nemica, gli Infami.Bene, su questeda gioco sono raffigurati ...