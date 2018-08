Le borse europee aprono la settimana con segno più

Piazza Affari e borse europee previste positive in avvio - attenzione a Juventus : A sostenere i mercati le indicazioni rassicuranti del presidente della Fed, Jerome Powell, che al suo debutto al simposio di Jacksone Hole ha confermato l'ottimismo sull'economia e l'intenzione della ...

borse europee positive dopo Powell - a Milano corre Fca : Per il numero uno della Federal Reserve l'economia è forte ma non c'è rischio di surriscaldamento dei prezzi. Il discorso di Jackson Hole ha innescato una generale debolezza del dollaro e spinto il cambio con l'euro sopra quota 1,16. L'andamento del biglietto verde sta favorendo l'apprezzamento del petrolio e delle materie prime sostenendo i minerari sul mercato azionario. ...

Piazza Affari e borse europee previste piatte in avvio : Sui mercati tiene banco anche la situazione politica intorno a Donald Trump dopo gli ultimi sviluppi che hanno coinvolto il suo ex avvocato Michael Cohen e l'ex manager della campagna elettorale Paul ...

borse europee caute in attesa di Powell : avvio poco mosso : L'economia della Germania ha accelerato nel secondo trimestre dell'anno mostrando un Pil in crescita dello 0,5% rispetto al periodo precedente, contro un +0,4% del primo trimestre,.

borse europee negative in attesa della Fed - Milano -0 - 44% : Le Borse europee chiudono la seduta negative alla vigilia del simposio della Federal Reserve a Jackson Hole e in attesa di indicazioni dall'intervento del presidente Jerome Powell. Intanto i mercati ...

borse europee senza slancio. Piazza Affari rimane più indietro : Teleborsa, - Chiude in lieve ribasso Piazza Affari in un'Europa che è rimasta ancorata ai livelli della vigilia . Non ha aiutato la macroeconomia: il PMI manifatturiero della Zona Euro è sceso infatti ...

borse europee senza slancio. Piazza Affari rimane più indietro : Chiude in lieve ribasso Piazza Affari in un'Europa che è rimasta ancorata ai livelli della vigilia . Non ha aiutato la macroeconomia: il PMI manifatturiero della Zona Euro è sceso infatti ai minimi di ...

borse europee e Piazza Affari verso un avvio cauto : Oggi sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi sull'import cinese ed è arrivata la risposta dalla seconda economia globale con dazi sempre al 25%. Il tutto mentre proseguono i ...

borse europee chiudono in cauto rialzo - Piazza Affari resta negativa : Le Borse europee archiviano contrastate una seduta all'insegna della cautela. Le notizie provenienti da Oltreoceano sui negoziati tra Usa e Cina relativi alla guerra commerciale dei dazi tengono gli ...

Piazza Affari incolore non si allinea alle borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari procede incolore a metà giornata, mentre le principali piazze europee mostrano un lieve rialzo. In una giornata scarna di dati macro, gli investitori guardano ai colloqui ...

borse europee negative - Milano a -0 - 32% : 9.41 Apertura di segno negativo per le Borse europee, in attesa dei colloqui UsaCina sulla spinosa questione dei dazi. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,32% a 20.717 punti. Prosegue il tentativo di recupero di Atlantia, a +1,8% nel giorno del Cda sulla tragedia di Genova. Apre in calo a 264 punti il margine tra il Btp e il Bund tedesco, con il rendimento del decennale che si attesta al 2,95%. Londra -0,3%, Parigi -0,13% e Francoforte -0,23%.

borse europee deboli - Milano a -0 - 06% : 9.50 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, dopo le critiche mosse dal presidente Usa, Trump, alla Fed. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segnava in avvio -0,06% a 20.458 punti, poi è entrato in territorio positivo. Atlantia rimbalza e guadagna il 2,4%. In rialzo anche gli altri titoli delle concessioni autostradali:Astm +3,7% e Sias +1,8% Spread Btp-Bund tedesco stabile a 273,7 punti e rendimento al 3,03%. Londra ha aperto a ...

borse europee positive in attesa colloqui Usa-Cina - Milano +0 - 34% : Le Borse europee chiudono positive la prima seduta della settimana, spinte dall'ottimismo per le trattative sul commercio fra Stati Uniti e Cina che inizieranno mercoledì. Piazza Affari rimane ...

borse europee in rialzo - Milano a +0 - 27% : 9.18 Avvio di settimana prudente per le Borse europee, che guardano alle incertezze geopolitiche e fanno registrare lievi rialzi in apertura. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,27% a 20.471 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 280 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,1%. Londra +0,14%, Parigi +0,33% e Francoforte +0,43%. Euro a 1,1425 dollari e 126,35 yen in apertura dei mercati valutari europei.