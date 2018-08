Le 25 nuove serie TV più attese della stagione 2018 2019

Dazn - altra falsa partenza : in Serie B due nuove squadre / FOTO - : ... che la piattaforma streaming sta cercando di risolvere, , a suscitare la curiosità e l'ironia del web è una pubblicità apparsa sulle pagine della Gazzetta dello Sport nella giornata di venerdì con ...

Storia - misteri e religione. Ecco le nuove serie italiane : C'è una scena di Boris in cui il regista propone il progetto 'Machiavelli' e si sente rispondere che è un tema scottante, un po' troppo di attualità politica: 'Dobbiamo ancora risolvere il nostro ...

Serie A Tim - nuove sigle per la stagione 2018/19 (video) : Nuova stagione calcistica e nuovo volto per la Serie A Tim che riparte con alcune novità da domani, sabato 18 agosto 2018. Lo sponsor ufficiale del massimo campionato di calcio italiano con Lega Serie A danno il via alle nuove sigle che introdurranno le partite dei prossimi 9 mesi e quindi, i programmi televisivi che si occuperanno del torneo.Un primo cambio riguarda il logo, al centro della quale è visibile una grande A che contrassegna la ...

nuove offerte Sky 2018 : film - sport e serie tv in promozione : Sky Famiglia comprende programmi educativi per bambini e ragazzi, anche in inglese, con tutti i canali Disney solo su Sky, documentari e programmi di scienza, tecnologia, storia e natura, oltre alla ...

Le nuove maglie delle squadre di Serie A 2018-2019 : Non manca molto all’inizio del prossimo campionato di Serie A che si prospetta davvero caldo. Le temperature si sono alzate soprattutto sul fronte del calciomercato con l’arrivo – tra tutti – di Cristiano Ronaldo alla Juventus (qui vi avevamo fatto vedere come riciclare la sua maglia del Real Madrid) – e una suddivisione dei diritti televisivi totalmente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Dal lato degli sponsor tecnici, ...

Le nuove maglie del Campionato di serie A : Al momento, soldo più soldo meno, la vendita delle magliette griffate Cristiano Ronaldo è superiore ai 10 milioni e 200 mila euro. Ed è solo l’inizio dell’effeto CR7. Ma per la nuova maglia dei Campioni d’Italia c’è già qualche polemica per le poche righe bianconere. Sul fronte ci sono tre righe verticali, una bianca centrale e due nere che inglobano lo stemma della Juventus e il logo di adidas. Il bianco è il colore ...

L’Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2 nell’autunno Rai - le serie con Lino Guanciale hanno nuove date : Sarà un autunno a tutto Lino Guanciale: la Rai pare abbia confermato nuove date per l'inizio de L'Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2. Secondo il nuovo listino di serie tv e fiction, i due prodotti, attesissimi dal pubblico, dovrebbero arrivare rispettivamente a ottobre e settembre. Si parte quindi con Non Dirlo al Mio Capo 2, il cui debutto è previsto per 13 settembre (e non più il 20), e per sei giovedì consecutivi, fino al 18 ottobre. ...

Netflix - tutte le novità in arrivo tra nuove serie tv e progetti futuri : Dopo il Comic-Con, più orientato ai cinecomics, c’è un altro importante meeting per gli addetti ai lavori, questa volta dedicato al mondo della televisione, cioè il press tour Television Critics Association (TCA), che si è svolto a Los Angeles. Come di consueto, sono state presentate le novità e i progetti delle varie reti e Netflix ha annunciato molte anticipazioni di quello che produrrà nel prossimo futuro. In definizione le sorti di ...

Calendario Serie A 2018-2019 - sorteggio/ Streaming video e diretta tv : le nuove fasce orarie e le giornate : diretta Calendario Serie A 2018-2019, info Streaming video e tv: finalmente viene svelato il percorso delle 20 squadre che prenderanno il via nella stagione, le date e le soste del torneo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:54:00 GMT)

Netflix e Shondaland - nuove serie tra storia - politica e commedia : Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via internet del mondo, e Shondaland, annunciano la prima selezione di serie tv che verranno realizzate da Shonda Rhimes, Betsy Beers e il loro team, ...

VESPA YACHT CLUB E VESPA NOTTE le nuove serie speciali : Intramontabile VESPA. Icona del tempo che fu, ha incarnato i sogni di diverse generazioni, dalla special alla PK, fino alle più moderne e ecologiche, sempre con il telaio in metallo e ruote piccole, ma più grandi di un tempo. Freni a disco e Led hanno preso spazio integrandosi in un classico che rimarrà per sempre e si sa rinnovare. Così oggi due nuovi modelli, due serie speciali. La gamma VESPA si arricchisce di due nuove esclusive serie ...

