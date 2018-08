Lazio | Inzaghi deve correre ai ripari | il 2018 è un incubo

Juve-Lazio - Inzaghi : 'Non sono soddisfatto. Con certi avversari serve dare di più' : ... comincia questo campionato in salita: "Non si può essere soddisfatti, in determinate partite abbiamo l'obbligo di fare di più - spiega Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport nel dopo partita - ...

Lazio - Inzaghi non è soddisfatto poi un commento sul ‘nervoso’ Milinkovic-Savic : Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio dopo il ko contro la Juve, ecco le indicazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Non sono soddisfatto, la Lazio ha l’obbligo di fare di più. Abbiamo giocato due partite discrete e contro Napoli e Juventus non basta. Siamo stati leggeri e sbagliati molti passaggi. E’ vero che la partita è stata sbloccata da un grande goal di Pjanic, ma si deve fare di più. Milinkovic nervoso? E’ ...

Juventus Lazio 2-0. Avvertite Inzaghi - il campionato è cominciato : Juventus Lazio 2-0. Avvertite Inzaghi, il campionato è cominciato – È finita come doveva finire. La Lazio ha dovuto incontrare nelle prime due partite del campionato le prime due in classifica alla fine del campionato scorso. Un danno o un regalo ai biancazzurri? Chi lo sa, lo vedremo nelle prossime gare, quando le avversarie di Inzaghi non saranno il Napoli e la Juve. È finita 2-0 per i bianconeri, bravi a imbrigliare i tentativi sterili ...

Serie A Lazio - i convocati di Inzaghi per la Juventus : ROMA - Il tecnico della Lazio , Simone Inzaghi , ha diramato la lista delle convocazioni in vista della gara di oggi pomeriggio, ore 18, in casa della Juventus . C'è Marusic, mentre non figurano in ...

Probabili formazioni / Juventus Lazio : più assenti per Inzaghi. Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Lazio: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Big match all'Allianz Stadium, campioni d'Italia pronti a sfidare i biancocelesti(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:27:00 GMT)

Lazio - Inzaghi conferma la ‘lite’ con Lotito : “ecco cosa è successo” : Dopo il ko all’esordio contro il Napoli, altro match difficile per la Lazio, di fronte la Juventus. In conferenza stampa il tecnico Simone Inzaghi conferma la lite con il presidente Lotito (ecco il VIDEO): “Se ne è parlato molto ma questi confronti sono all’ordine del giorno nel calcio – le sue parole in conferenza stampa -. E’ successo perché pretendo molto, ma quello che conta è che i confronti siano costruttivi. La ...

