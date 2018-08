L' Apple Day si avvicina Sarà un S year ?

Per il World Emoji Day 70 nuove emoticon 2018 da Apple : significato e pure memoji speciali : Oggi 17 luglio è il World Emoji Day e Apple ha deciso di festeggiarlo con nuove emoticon 2018 per i dispositivi iOS ma pure con mEmoji che rappresentano Tim Cook e tutto il suo staff di stretti collaboratori Apple. Un modo davvero originale per tributare le simpatiche faccine e icone che oramai utilizziamo in tutte le app di messaggistica, in quella proprietaria iMessage ma pure in WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram. Apple non è nuova nel ...

I dirigenti di Apple trasformati in Emoji per celebrare il World Emoji Day - : Sempre quest'anno verranno lanciati caratteri aggiuntivi per sport, simboli e altro, tra cui una nuova Emoji supereroe, una palla da softball, un amuleto Nazar e il simbolo dell'infinito.

Amazon Prime Day : offerte Apple : Signore e signori, date il benvenuto ad Amazon Prime Day 2018! Tanto per ricordare si tratta di un’iniziativa Amazon – che si tiene una sola volta l’anno – e che prevede una giornata di offerte e sconti molto pesanti, preparate esclusivamente per i clienti Amazon Prime. Chi non ha un account Amazon Prime, può richiedere un mese di prova gratuito, altrimenti chiamate il vostro amico abbonato e non fatelo scappare! ...