Lampadine alogene vietate dal primo settembre Il caso della Valle dei Tempi di Agrigento

Addio Lampadine alogene : dal 1°settembre ci saranno solo i led : Addio alle lampadine, almeno a quelle che abbiamo utilizzato fino ad ora. Consumano troppo e le alternative meno energivore e più 'eco-friendly' ci sono. Per questo, la Commissione Europea ha decretato l'uscita degli Stati membri dal mercato delle lampadine alogene, con l'entrata in vigore del regolamento che, previsto per il 2016 e poi posticipato di due anni, scatterà il 1 settembre 2018.Questo significa che al prossimo cambio di una lampadina ...

Addio alle Lampadine alogene. Dal 1 settembre il divieto : La Commissione Europea mette fuori dal mercato le tradizionali lampadine a vanteggio dei LED, che possono consumare fino a 5 volte di meno

Energia : addio Lampadine alogene - dal 1° settembre scatta il divieto : addio alle lampadine alogene: rientrano nella classe di efficienza energetica “D” ed è il momento di preferire le alternative meno energivore e più “eco-friendly”. La Commissione Europea ha decretato l’uscita degli Stati membri dal mercato delle lampadine alogene, con l’entrata in vigore del regolamento (il n. 244/2009 sulla progettazione eco-compatibile delle lampade a uso domestico, collegato alla direttiva ...

