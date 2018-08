Lamezia Terme | cinque arresti per aggressione a giovane dominicano | contestato odio

Air Italy - da Lamezia Terme a Malpensa per volare nel mondo : ... via Milano, verso Stati Uniti, Asia, Africa, L'Avana e Mosca, stiamo mantenendo la promessa di offrire ai nostri clienti una nuova scelta per i loro viaggi in tutto il mondo e di vivere un'...

Air Italy - inaugurato volo Milano Malpensa - Lamezia Terme : Teleborsa, - Lamezia Terme, sesto scalo nazionale di Air Italy, da oggi domenica 26 agosto 2018 è direttamente collegata con l'hub di Malpensa della compagnia Air Italy che da Milano raggiunge non ...

Lamezia Terme - dominicano aggredito fuori dal ristorante : “Vai via negro” : Lo hanno aggredito a colpi di spranghe in un risotrante gridandogli: “Negro di m.. Risali in macchina e vai via che qui in Calabria i negri non sono accettati“. È quello che ha denunciato alla Polizia di Lamezia Terme un cittadino di origini dominicane sposato con una donna calabrese. L’uomo era in compagnia della moglie, incinta, e della suocera, con le quali stava cenando la sera di ferragosto. A un certo punto, però, è nata una ...

Da inizio anno 603 furti a Lamezia Terme - nello stesso periodo del 2017 erano stati 648 : Per la sicurezza dei cittadini accurati controlli sono stati eseguiti dal personale del Nucleo Artificieri ai siti di sparo e ai pirotecnici in occasione degli spettacoli in programma nelle numerose ...

Catanzaro : eseguiti per la prima volta due interventi mini-invasivi per la rimozione di calcoli salivari nel Reparto di Otorinolaringoiatria di Lamezia Terme : Due importanti interventi mini-invasivi sono stati effettuati per la prima volta nell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria ed Audio-Foniatria del Presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, diretto dal dottore Raffaele Grasso. Nello specifico, sono stati eseguiti due interventi di scialoendoscopia per la rimozione di calcoli salivari, in particolare, un intervento è stato effettuato su una signora per la rimozione del ...

Gianturco : 'Lamezia deve essere la città delle Terme per rivitalizzare il territorio e l'economia' : Nello stesso tempo la soluzione progettuale deve sostenersi efficacemente e con ritorni economici sull'economia locale, migliorando la qualità ambientale di tutta la città. Senza tralasciare la ...

Oliverio ha inaugurato l'Unità Operativa di Riabilitazione di Lamezia Terme : Lamezia, infatti, rappresenta per noi la principale area di relazioni della Calabria con il resto del Paese e del mondo". "In questi anni -ha rimarcato Oliverio- abbiamo investito molto sulla ricerca ...

Riapre al pubblico la VIP "Passenger Lounge" dell'Aeroporto di Lamezia Terme : Riapre al pubblico la VIP "Passenger Lounge" dell'Aeroporto di Lamezia Terme. Lo annuncia la società di gestione SACAL , che descrive la "Passenger Lounge Lamezia Terme", gestita dalla società di ...

Lo stato di salute dei mari a Lamezia Terme (CZ) : qualità delle acque marine e divieti di balneazione : L’eccellente qualità delle acque di balneazione certificata dall’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente per tutte le 27 aree di balneazione, circa 30 chilometri, dei cinque comuni costieri del lametino non deve far immaginare che ovunque è possibile fare il bagno in sicurezza. Per prevenire l’esposizione dei bagnanti a rischi per la salute sono da considerare le cinque aree con divieto di balneazione esistenti sul Tirreno lametino. ...

Truck Tour Banca del Cuore 2018 : dal 30 giugno al 2 luglio Lamezia Terme protagonista della prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 30 luglio a lunedì 2 luglio dalle ore 9 alle ore ...

IL SUD GIA' E NON ANCORA/ A Lamezia Terme c'è un popolo che fa politica senza populismi : Padre Vincenzo Martinelli a Lamezia Terme risponde all'esigenza degli abitanti di vivere in una città migliore lavorando con loro per il bene comune.