La versione PS4 Pro di Red Dead Redemption 2 potrebbe girare a una risoluzione di

Shenmue I & II : svelato il peso della versione PS4 : C'era un tempo in cui Shenmue e Shenmue 2 rappresentavano i giochi più grandi e ambiziosi mai realizzati, con una varietà di sistemi, mondi realistici, coinvolgenti e la migliore grafica dell'epoca. Parliamo di quasi 20 anni fa, tuttavia ciò che era all'avanguardia e impressionante all'epoca ora non lo è più.Come segnala Gamingbolt, in un'epoca in cui titoli AAA possono finire facilmente per occupare circa 50 GB di spazio su disco rigido sul ...

PS4 Pro 500 Million Limited Edition : la versione estrema della console Sony : Dal colosso giapponese arriva una particolare versione della PS4 Pro per festeggiare i 500 milioni di Playstation vendute

The Long Dark : Annunciata la versione Retail Xbox One e PS4 : Hinterland Studio & Skybound Games annunciano dettagli del lancio Retail, previsto per il prossimo Settembre, di The Long Dark. Prenotabile da ora per PlayStation 4 e Xbox One ! The Long Dark arriva nei negozi Insieme al publisher Skybound Games, il team Hinterland Studio è eccitato di annunciare che The Long Dark sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One in versione pacchettizata a partire da Venerdì 7 ...

Spider-Man : pubblicate delle nuove splendide immagini in 4K tratte dalla versione PS4 Pro : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicata all'imminente Marvel's Spider-Man di Insomniac Games.Queste nuove immagini, riportate da Dualshockers, includono alcuni splendidi screenshot in risoluzione 4K catturati su PS4 Pro e, come potete vedere voi stessi più in basso, sembrano davvero molto belli.Dalle immagini possiamo vedere scene di combattimento e anche un paio di scene più lente in cui Peter Parker e ...

La versione remaster di Yakuza 3 per PS4 protagonista di alcuni video gameplay : Sega ha presentato del nuovo gameplay per Yakuza 3, il prossimo remaster per PS4 del classico PS3 del 2009.In uno dei filmati riportati da Dualshockers, vedremo un po' di più della location di Okinawa, inclusi gli immancabili e brutali combattimenti molto ben conosciuti dai fan della famosa serie.Il secondo video, invece, verte su un tema completamente diverso e, infatti, vediamo il minigioco del golf. Dato che siamo in una famosa località ...

No Man's Sky Next si aggiorna su PC alla versione 1.52 - presto disponibile per Xbox One e PS4 : Nei giorni successivi al lancio di No Man's Sky Next, Hello Games si è dimostrata puntuale nel supportare il gioco con preziose patch correttive che hanno prontamente risolto alcuni fastidiosi problemi segnalati dalla community, compresi quelli legati alla corruzione dei salvataggi del gioco che hanno costretto moltissimi giocatori a ricominciare la propria avventura.Nella giornata di oggi lo studio ha reso disponibile su PC la patch 1.52, che ...

H1Z1 : Battle Royale sta per lasciare la fase open beta. A breve il lancio della versione definitiva su PS4 : Prima che Fortnite e PUBG prendessero il sopravvento, c'era H1Z1, un gioco che recentemente è tornato sotto i riflettori con un'ottima fase beta. Ebbene, grazie a Gamingbolt, scopriamo che H1Z1: Battle Royale sta per uscire da questa fase e sarà lanciato in forma definitiva su PS4 il 7 agosto. Confermato da Daybreak Game Company tramite PlayStation Blog, il lancio ufficiale porterà con sé diverse nuove armi, un veicolo e alcuni pacchetti ...

PS4 Pro Amazing Red : a settembre la versione dedicata a Spider Man : Ma quanto è bella la PS4 Pro Amazing Red in edizione limitata? Fantastica e disponibile anche per PS4 dal 7 settembre. Sì, bisogna attendere ancora più di un mese per questo gioiellino tutto rosso che include anche il secondo dual shock. PS4 Pro Amazing Red e PS4 dal 7 settembre In attesa di Spider-Man Homecoming 2, Sony ha deciso di farci ancora più del male presentando due versioni, PS4 e PS4 Pro, dedicate al nuovo film della Marvel. La ...

Spuntano interessanti offerte per Kingdom Come Deliverance in versione PS4 e Xbox One : Se siete alla ricerca di un ottimo RPG e ancora non avete provato l'apprezzato Kingdom Come Deliverance di Warhorse e Deep Silver, abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, su Amazon sono spuntate delle interessanti offerte per il gioco in versione PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo è disponibile con uno sconto del 30% sul prezzo di partenza, quindi potete fare vostro Kingdom Come Deliverance, nelle due versioni console, per 20 Euro, ...

Ubisoft : Assassin's Creed Odyssey "è il gioco più bello della serie" e la versione PS4 Pro sarà magnifica : Dall'E3 2018 sono emerse varie informazioni e notizie sull'atteso Assassin's Creed Odyssey: il cambio di direzione della serie sempre più orientata verso il gioco di ruolo, le scelte di dialogo, i percorsi ramificati e altro. Ma ci sono state molte altre cose che hanno attirato l'attenzione e tra queste è stato proprio l'aspetto magnifico del gioco.Gamingbolt ha avuto la possibilità di parlare brevemente di Assassin's Creed Odyssey con il ...

Imperdibile offerta per Wolfenstein II : The New Colossus - lo sparatutto è disponibile con uno sconto del 76% in versione PS4 : Se siete alla ricerca di uno sparatutto pieno d'azione e con una storia coinvolgente, abbiamo delle grandi notizie per voi!Su Amazon, infatti, sono comparse delle interessantissime offerte per Wolfenstein II: The New Colossus, che potete ora acquistare in versione PS4 al prezzo di 16,78 Euro, con uno sconto del 76%.Ci sono altre offerte sulla pagina dello store, la versione Switch, appena arrivata, è scontata del 6% (56,49 Euro) e quella PC ...