La Spal in vetta in una serie A senza difesa

Golf - European Tour 2018 : l’indiano Bhullar in vetta al Fiji International! Alle sue Spalle la pattuglia australiana : Un indiano vola al comando del Fiji International, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Natadola Bay Golf Club. Gaganjeet Bhullar è in testa alla leaderboard ad un giro dal termine del torneo grazie ad un round in 69 colpi che gli ha consentito di proiettarsi in prima posizione con 8 colpi sotto il par e una lunghezza di vantaggio su una folta pattuglia australiana, composta ...