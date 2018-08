La Romania alle prese con la rabbia degli emigrati

Canottaggio - Europei 2018 : il medagliere finale. Italia terza alle spalle di Romania e Francia : Vanno in archivio gli Europei di Canottaggio : Italia terza nel medagliere alle sp alle della Romania , prima, e Francia , seconda. Per gli azzurri due ori, un argento e tre bronzi. Di seguito il medagliere degli Europei di Canottaggio ...

Canottaggio - Europei 2018 : il medagliere. Italia seconda alle spalle della Romania : Va in archivio la prima giornata di finali degli Europei di Canottaggio : Italia seconda nel medagliere alle sp alle della Romania . Per gli azzurri due ori ed un bronzo. Le otto finali di domani andranno a delineare le gerarchie definitive. Di seguito il medagliere degli Europei di Canottaggio ...

Maltempo Romania - auto travolte dalle acque : 4 morti : In Romania quattro persone, fra le quali due bambini, sono morte dopo dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è stata travolta da un torrente in piena a causa delle piogge incessanti degli ultimi giorni. Come hanno riferito i media locali, la sciagura è avvenuta nella tarda serata di ieri nella località di Magurele, nell’est del Paese. Le vittime sono un uomo di 68 anni, la moglie di 58 e i loro nipoti di quattro e sette anni. I loro ...