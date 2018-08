La resa di Matteo segna la fine del caso Diciotti Ma ora lui è un martire

Caso Asia Argento - l’intervento a sorp resa di Matteo Salvini. Le parole del ministro dell’Interno : Nel bel mezzo dello scandalo che ha colpito Asia Argento nelle ultime ore, non poteva fare a meno di inserirsi Matteo Salvini con uno dei suoi commenti. La frase non è ironica, perché oltre alla presenza a dir poco compulsiva del ministro degli interni italiano sui social network, c’è anche da dire che il leader della Lega è stato più volte, negli ultimi mesi, oggetto di attacchi e opinioni contrarie piuttosto pesanti da parte ...

Matteo Berrettini vs Roberto Bautista - Finale ATP Gstaad 250 : data - programma - orario d’inizio e tv. L’azzurro cerca l’imp resa ! : Matteo Berrettini affronterà Roberto Bautista -Augut nella Finale del torneo di Gstaad , ATP 250 sulla terra rossa della località svizzera. Il 22enne romano ha sconfitto l’estone Zopp con una prestazione davvero di lusso e ora sfiderà l’ostico spagnolo, capace di rimontare il serbo Djere. Si preannuncia una partita davvero molto ostica per l’italiano che però sta crescendo a dismisura e che ha tutte le carte in regola per poter ...

Matteo Salvini a sorpresa nella discoteca in cui fu aggredito Niccolò Bettarini : Nel locale in cui è stato picchiato il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è apparso in occasione della riapertura il ministro Matteo Salvini. Una sorpresa per i gestori dell'Old Fashion, la discoteca che riapriva dopo 30 giorni di chiusura, disposta dal questore Marcello Cardona e poi sospesa.Anche @MatteoSalviniofficial all'@oldfashionmilano dopo la chiusura, qui insieme al proprietario, il ...