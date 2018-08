La nuova via della Seta? Non è una debt trap Parola del governo cinese

«Guess my age» : al via la nuova edizione su Tv8 - : ... la foto di un vip della stessa età; il Ricordo, cioè un aneddoto della sua vita; un fatto di attualità del suo anno di nascita; un evento del mondo dell'intrattenimento accaduto in quella stessa ...

Terremoto Centro Italia - Loro Piceno (MC) : al via i lavori della nuova scuola antisismica : Al via i lavori della nuova scuola primaria “Santini” di Loro Piceno, in provincia di Macerata, grazie ad una donazione del gruppo Unipol. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verrà realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato. Dobbiamo ringraziare il gruppo Unipol e la generosità dei suoi dipendenti che hanno messo a disposizione una somma considerevole per ...

The Rugby Championship 2018 : Argentina-Sudafrica 32-19. La nuova Zelanda ringrazia e scappa via : L’Argentina batte il Sudafrica per 32-19 nella seconda giornata del The Rugby Championship ed aggancia proprio gli Springboks in classifica a quota cinque, avendo centrato anche il bonus offensivo. ringrazia la Nuova Zelanda che, con la doppia vittoria sull’Australia, è già prima da sola con dieci punti. Il primo tempo decide il confronto: l’Argentina dopo essere passata in vantaggio su piazzato al 5′ con Sanchez, ha ...

Diretta / nuova Zelanda Australia (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Nuova Zelanda Australia: info streaming video e tv della partita di rugby a 15, valida nel secondo fine settimana del Rugby Championship 2018.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:18:00 GMT)

Primo pomeriggio con il viadotto del Liscione nuovamente transitabile. Traffico regolare - qualche coda e divieto di sorpasso : Primo pomeriggio per la riapertura del viadotto del Liscione , chiuso nella notte tra il 16 e il 17 agosto scorso, a seguito del sisma di 5.1 verificatosi a Montecilfone. Dopo le 18 di oggi, 24 agosto ...

La nuova Serie B al via su DAZN : ... 3 per giornata,, tutte le partite di Serie BKT, LaLiga e Ligue 1, il meglio di Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup, oltre a un'ampia offerta multi-sport composta da sport ...

"Il jazz italiano per le terre del sisma" - Al via la Ia nuova edizione : Ci auguriamo di poter ripetere il successo della precedente edizione, consapevoli dell'importanza di spettacoli di così grande richiamo per il nostro territorio". Per il sindaco di Amatrice, Filippo ...

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Al via a settembre la nuova stagione : le cose si complicano per Lisa ed Enrico : Previsto per il 13 settembre lo start di Non DIRLO al mio CAPO 2, la fiction di Rai 1 dedicata alle doppie dinamiche famigliari e lavorative. Nel cast, Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:18:00 GMT)

Migranti - Roberto Saviano e il modello Riace : “Ripartiamo da qui per organizzare una nuova resistenza” : Roberto Saviano torna a parlare della questione Migranti da Riace, piccolo comune della Locride che ha realizzato un nuovo modello di accoglienza e integrazione che funziona grazie al sogno del sindaco Mimmo Lucano: "Venite qui e organizziamo una nuova resistenza. Avrete la prova oggettiva che ci hanno detto solo menzogne.Continua a leggere

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : 'Voglio battere Peter Sagan! Sono in una nuova dimensione. La top 5 nel World Tour ' : Voglio vincere una tappa con Sagan in foto, voglio battere il Campione del Mondo '. Parole di Elia Viviani che in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha manifestato tutta la sua grinta e la voglia di battagliare per il successo alla Vuelta di Spagna che ...

Roma : Entro fine agosto terminati lavori nuova illuminazione sottovia : Roma – Nell’ambito del programma di efficientamento energetico di Roma Capitale sono in corso, e si concluderanno Entro la fine di agosto, i lavori di ammodernamento e trasformazione a LED degli impianti dei sottovia veicolari di Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, Lungotevere dei Mellini, Lungotevere in Sassia da Largo Giovanni XXIII direzione Lungotevere Gianicolense, Ignazio Guidi e in quelli da piazzale ...

FIFA 19 : EA Sports presenta i tre protagonisti della nuova modalità Il Viaggio : Campioni : Come già sapevamo, la modalità Il Viaggio tornerà in FIFA 19 con il nuovo capitolo "Campioni", che vedrà il protagonista Alex Hunter esordire tra le file del Real Madrid dopo una carriera fatta di alti e bassi.Attraverso un comunicato stampa diramato oggi, EA Sports ha annunciato che quella di Hunter sarà solo una delle tre carriere che saremo chiamati a vivere in FIFA 19. Saranno infatti giocabili le storie di Kim Hunter, sorellastra di Alex ...

Tennis - la nuova Davis al via : a Madrid la prima edizione : La Coppa Davis cambia format e la prima edizione targata Kosmos avrà luogo in quel di Madrid Tennis, la nuova Davis sta facendo molto discutere, lasciando perplessità tra i Tennisti e gli addetti ai lavori. Fatto sta che, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo Marca, la prima edizione tutta nuova avrà luogo a Madrid. La candidata ‘sconfitta’ è stata Lille, a duello sino all’ultimo per accaparrarsi il ...