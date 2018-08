La mossa politica dei vescovi L' atto di carità diventa rivalsa

ilgiornale

(Di lunedì 27 agosto 2018) La parola "fine" è stata impressa sulla vicenda della nave Diciotti. I 137 migranti, rimasti bloccati in porto a Catania per cinque giorni, sono sbarcati e hanno tutti trovato sistemazione grazie agli accordi fra il governo e la Chiesa e le offerte di Irlanda e Albania. Eppure la questione ha avuto e avrà ancora delle conseguenze, sia politiche sia giudiziarie. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato indagato dalla magistratura per sequestro di persona e arresto illegale, mentre continua a infuriare la polemica su come si è conclusa la vicenda. Eppure sono stati giorni di serrate trattative e di ultimatum a Bruxelles affinché l'Europa si muovesse. Alla fine, è stata determinante la collaborazione della Chiesa che ha aperto "le porte, il cuore e il portafoglio" e che accoglierà un centinaio di migranti. Gli altri, circa una quarantina, saranno divisi fra Irlanda e Albania. "Il ...