ilmattino

: La mossa di De Luca: garantite prestazioni di analisi dei laboratori fino a dicembre - mattinodinapoli : La mossa di De Luca: garantite prestazioni di analisi dei laboratori fino a dicembre - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: Esprimo stima verso @AlemannoTW per la denuncia che depositerà verso il PM che ha indagato @matteosalvinimi. Questa è una… - Luca_Fantuzzi : RT @fabius52: @GianandreaGaian @LuigiDeBiase A sx riabilitano McCain (che odiavano con tutto il cuore) semplicemente perché anti-Trump. Pro… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De, in qualità di commissario ad acta per il piano di rientro, ha autorizzato formalmente le aziende sanitarie della Campania a finanziare in via di ...