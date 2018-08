La Diciotti e il passato che ritorna

huffingtonpost

(Di lunedì 27 agosto 2018) La vita pubblica di ogni paese è segnata da appuntamenti con la Storia. Uso la S maiuscola non a caso, per segnalare l'importanza di questi momenti in cui le istituzioni di un paese, e gli uomini che le occupano, vengono poi giudicati dal tribunale inflessibile della memoria. Da Selma in Alabama alle banlieue francesi, dalla tragedia di Marcinelle al corpo del piccolo Aylan adagiato su una spiaggia turca, la forza simbolica di questi eventi segna un prima e un dopo nell'immaginario collettivo di una nazione.Nell'epoca dei social e dei like, caratterizzata da un'ossessione smodata per il presente, si fa fatica a comprendere il respiro lungo della storia, ma questo non vuole dire che esso non esista più. In questo senso, la vicenda della nave, al di là della rilevanza politica immediata per le sorti del Paese, è destinata a segnare uno spartiacque.Su ...