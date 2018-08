La dedica di Belen al figlio | ' Non c' è cosa bella dove tu non c' entri'

Belen Rodriguez e la dedica all'uomo più importante della sua vita : “Non c'è cosa bella dove tu non c'entri...”. : La showgirl argentina ha preso in prestito le parole di Jovanotti per esprimere tutto il suo amore verso il figlio Santiago...

Belen Rodriguez/ Foto - la dedica al figlio per spazzare via le polemiche : scatti bollenti e repliche poetiche : Belen Rodriguez tramite social, riesce sempre a tenere altissima l’attenzione dei follower. Ecco perché, anche nelle ultime ore, l'argentina ha fatto una dedica al piccolo Santiago.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:19:00 GMT)

Belen ed i freddi auguri a Iannone - la Rodriguez dedica al fidanzato un post gelido per il suo compleanno : Belen Rodriguez fa gli auguri ad Andrea Iannone sui social: il messaggio è freddo proprio come la foto che immortala la coppia Belen Rodriguez, dopo aver passato la notte del compleanno di Andrea Iannone al fianco del fidanzato, gli ha dedicato un post social di auguri. “Feliz cumpleaños a te, e che ogni cosa possa essere come tu desideri… – ha scritto la meravigliosa argentina – meriti tutto il meglio di tutto, già ...

La romantica dedica di Belen Rodriguez per il compleanno di Andrea Iannone : Belen Rodriguez è sempre più innamorata del suo Andrea Iannone e lo svela anche su Instagram, con una dedica romantica in occasione del suo compleanno. Lo scorso 9 agosto il campione ha compiuto 29 anni e ha festeggiato con un party a Ibiza insieme a Belen e a tutta la famiglia Rodriguez. Dopo una piccola crisi e un periodo di lontananza, fra il pilota e la showgirl sembra tornato il sereno. La coppia ha trascorso la serata in un noto locale ...