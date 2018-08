La compagna di Rose McGowan viene fuori | «Ho diffuso io gli sms della Argento»

vanityfair

(Di lunedì 27 agosto 2018) «Sono stata io a diffondere gli sms di Asia. E lo rifarei». La talpaallo scoperto, tutt’altro che pentita. Si chiama Rain Dove, è una mo27enne americana. E soprattutto, è ladi, altra paladina del #MeToo e grande amica. Stando a quello che ha confessato in una lunga conversazione con alcuni follower su Twitter, è stata lei a girare alla polizia lo scambio di messaggi in cui l’attrice italiana ammetteva di aver fatto sesso con Jimmy Bennett (poi pubblicati dal sito di gossip Tmz). La decisione di venire allo scoperto, racconta, l’ha maturata dopo aver assistito alle accuse sempre più insistenti nei confronti: «Non ne potevo più di vedere la miaaccusata di aver tradito la fiducia di Asia. Sono stata io». LA RICOSTRUZIONE Siamo nelle ore successive allo scoop del New York ...