La Cei | I migranti della Diciotti saranno trasferiti da Messina all' Auxilium di

Diciotti - i migranti accolti dalla Cei andranno a Rocca di Papa - alle porte di Roma : Gli oltre cento migranti della Diciotti che verranno accolti dalla Cei andranno al Centro di accoglienza straordinaria , Cas, 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa, a sud di Roma, nei Castelli Romani, ...

Cei : i migranti all'Auxilium di Ariccia : 14.00 Dall'hotspot di Messina i migranti della nave Diciotti ospitati dalla Chiesa italiana "saranno trasferiti quanto prima, nelle prossime ore, nel centro di Ariccia dell'Auxilium, in attesa di essere ospitati nelle tante diocesi che hanno dato la disponibilità". Lo dice al Sir, l'agenzia dei vescovi italiani, don Ivan Maffeis, sottosegretario Cei e direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali.Don Maffeis aggiunge che i migranti saranno poi ...

Migranti : Cei - no politica su pelle poveri : ANSA, - ROMA, 26 AGO - "Non si può far politica sulla pelle dei poveri". Lo ha detto, in un'intervista a Sky tg24, Ivan Maffeis, il portavoce della Conferenza episcopale italiana, Cei,, che ha deciso di ospitare e accogliere cento dei ...

Di Maio a Sky tg24 : migranti accolti da Cei non pesano su spesa Italia | : Il vicepremier sulla vicenda della nave ormeggiata per giorni al porto di Catania. Sull'Europa: "Non ci ha aiutato, da ora in poi parleremo direttamente con i Paesi". Poi assicura che arriverà una "...

Migranti - Cei : 'Non si può fare politica sulla pelle dei poveri' : I vescovi italiani attaccano il governo sul caso Diciotti e accusano: "Non si può far politica sulla pelle dei poveri". A intervenire in merito è il portavoce della Cei Ivan Maffeis. "Il rischio di ...

Diciotti - cento migranti nei centri della Cei : “Data disponibilità al Viminale. Abbiamo case e istituti vuoti” : “Non era più sostenibile la situazione e per questo la Chiesa italiana ha deciso di aprire le porte, nel rispetto dei principi espressi più volte dal Papa, costruire ponti e non muri”. Così don Ivan Maffeis, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, ha spiegato la decisione della Cei di accogliere 100 dei 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti. “Abbiamo espresso nelle ultime ore – ha spiegato Maffeis – la ...

Nave Diciotti - i migranti saranno accolti da Cei - Irlanda e Albania | : Il premier Conte: "Li ringrazio per aver aderito all'invito a partecipare alla redistribuzione. Questo Governo non abbandona persone in pericolo di vita". I vescovi: la situazione non era più ...

Migranti - don Mazzi al presidente della Cei : "Vai davanti alla Diciotti e fatti legare" : Il fondatore della comunità Exodus: "Una bella disobbedienza civile qualificherebbe la Chiesa di Francesco"