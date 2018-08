Kirstie Alley amarcord | ‘Amavo John Travolta e ho baciato Patrick Swayze’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 27 agosto 2018) “Volevo scappare e sposareperché lo amavo, lo amo ancora. Se non fossi stata sposata lo avrei fatto”. A parlare è Kristie, attrice americana 67enne molto attiva su Twitter e particolarmente nota negli anni 80 e 90 soprattutto per aver preso parte da protagonista al ciclo di film di Senti chi parla e alla sit-com Cin Cin. Proprio sul set del primo Senti chi parla, risalente al 1989, laha conosciuto(di recente protagonista per i quarant’anni di Grease), di cui si dichiara a tutt’oggi innamorata. Ma l’attrice ha avuto una cotta indimenticabile anche perSwayze, con cui ha recitato in Nord e sud: “Mi sarebbe piaciuto avere una relazione con lui“, ha rivelato la sempre ironica Kristie (che stavolta parlava molto sul serio).: un amore da Senti chi parla Amata dal ...