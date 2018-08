Rodrigo Alves - il 'Ken umano' espulso dal Grande Ftratello Vip : ubriaco - l'ha combinata grossa : La conferma ufficiale è arrivata dagli autori del programma: Rodrigo Alves, noto anche come il 'Ken umano', è stato espulso dall'edizione inglese del Grande Fratello...

Rodrigo Alves - il 'Ken umano' espulso dal Grande Ftratello Vip : ubriaco - l'ha combinata grossa : La conferma ufficiale è arrivata dagli autori del programma: Rodrigo Alves, noto anche come il 'Ken umano', è stato espulso dall'edizione inglese del Grande Fratello...

Ken Umano espulso dal Grande Fratello Vip inglese / Rodrigo Alves punito per delle frasi razziste : Ken umano espulso dal Grande Fratello Vip inglese, Rodrigo Alves punito per delle frasi razziste. Si alza un polverone e la polemica arriva fino in Italia sbarcando su isocial network.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:28:00 GMT)

Rodrigo Alves - il Ken Umano : espulso dal Grande Fratello Vip inglese per frasi razziste : Perché il Ken Umano Rodrigo Alves è stato espulso dal Grande Fratello Vip inglese Dopo essere stato ospite del Grande Fratello italiano, Rodrigo Alves – il Ken Umano brasiliano – è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip inglese. Ma la permanenza dell’uomo non è durata molto: a poche settimane dall’inizio dello show, Ken è […] L'articolo Rodrigo Alves, il Ken Umano: espulso dal Grande Fratello Vip inglese per ...

Grande Fratello Vip - nei guai il Ken Umano : voleva vedere il p*** di un concorrente : Potrebbe finire prima del previsto l'esperienza del Ken Umano al Grande Fratello Vip in Gran Bretagna. Tutta colpa di uno scambio di battute in bagno tra Rodrigo Alves e la star di Amore a prima vista,...

“Spudorato!”. Rodrigo Alves dopo il GF : il Ken Umano lo hanno beccato così : È stato uno dei concorrenti a tempo dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nessuna lite o incomprensione con gli altri inquilini: era semplicemente di passaggio nel reality di Canale 5 in qualità di ospite. Prima di abbandonare l’abitazione l’anglo-brasiliano ha ringraziato i partecipanti per la loro accoglienza e ha posato con loro per una foto ricordo. dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà, Rodrigo Alves è sparito dai ...