Ken il Guerriero – La Leggenda di Hokuto torna in sala per i 35 anni di Kenshiro

(Di lunedì 27 agosto 2018) Nell’epoca dei reboot e dei revival, rianche Ken il, ma non con una nuova stagione o un rifacimento. Il trentacinquesimoversario della saga diviene infatti festeggiato con un evento speciale: per due giorni, il 25 e 26 settembre,nelle sale italiane Ken il– Ladi, primo film della serie di cinque pellicole dedicate al protagonista del manga e anime cult degliOttanta/Novanta. Distribuito da Koch Media e uscito per la prima volta in Italia nell’estate del 2008, il ritorno indi Ken il– Ladiè un appuntamento imperdibile, per tante ragioni. Ken il, ovvero il meglio del cinema action’80 In Giappone il mangaNo Ken esce nel 1983, e l’anime viene trasmesso nel 1984. In Italia il cartone va in onda per la prima volta nel 1987 con il ...