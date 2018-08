Kate Middleton | sulla tempia un ' segno' di 8 cm | tabloid inglesi scatenati

Kate Middleton ha una lunga cicatrice sulla testa che potresti non aver mai notato prima : No, non sono extension The post Kate Middleton ha una lunga cicatrice sulla testa che potresti non aver mai notato prima appeared first on News Mtv Italia.

Kate Middleton - il mistero della cicatrice sulla tempia : Pochi lo sanno, ma Kate Middleton ha una cicatrice piuttosto evidente sulla testa. Nel corso degli anni la duchessa di Cambridge l’ha sempre nascosta utilizzando delle extension oppure delle acconciature ad hoc. Durante una delle sue tante uscite pubbliche però alla stampa non è sfuggito quello strano segno bianco accanto alla tempia sinistra. La cicatrice verticale di ben 8 centimetri ha preoccupato non poco i sudditi inglesi, che subito ...

Il segreto di Kate Middleton (da 6 euro) per portare i tacchi alti : Indossare i tacchi alti è una vera sfida, soprattutto per Kate Middleton che però ha escogitato un piccolo trucco (che costa solo 6 euro) per evitare cadute e dolori. Da quando è diventata la moglie di William, Kate è costretta a seguire il rigido protocollo reale. Fra le regole a cui non può sottrarsi c’è quella di indossare sempre i tacchi alti in qualsiasi occasione, tanto che li ha portati persino quando era incinta. Molto spesso però ...

Meghan Markle in imbarazzo : il fratellastro attacca Kate Middleton : Nuovi guai (imbarazzanti) per Meghan Markle, che in queste ore si trova a fronteggiare, ancora una volta, gli attacchi dei suoi familiari. Dopo il padre e la sorellastra Samantha, è la volta del fratellastro, che ha deciso di prendersela nientemeno che con Kate Middleton. Secondo Thomas Jr infatti la famiglia della duchessa di Cambridge sarebbe stata trattata molto meglio di quella di Meghan, nonostante non sia impeccabile. Come ben sappiamo ...

Kate Middleton : a scuola George canta - balla e mangia benissimo : E gli sport: corsa, salto, nuoto. Più 35 minuti di lezione di ballo a settimana con accompagnamento musicale dal vivo… Prima di tutto questo, però, imparerà a leggere e a scrivere. E anche ...

Kate Middleton - svelata la sua dieta : A 36 anni e dopo tre gravidanze, Kate Middleton sfoggia un fisico scolpito e asciutto. Il suo segreto? Ovviamente la dieta! Se nel 2011, per arrivare in forma alle sue nozze, la duchessa di Cambridge aveva scelto di seguire la dieta Dukan, ora che è una mamma ha optato per un regime alimentare molto diverso. A pochi mesi dalla nascita del piccolo Louis, Kate Middleton è perfetta. Pancia piatta, gambe tonico e volto rilassato: la moglie di ...

Kate Middleton - Meghan Markle - la Regina Elisabetta : ecco tutti i soprannomi usati a Buckingham Palace : Dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton, passando per Meghan Markle, Carlo e i principi William ed Harry: a Buckingham Palace tutti hanno un soprannome. Come ogni altra famiglia, anche i Reali britannici – rigorosamente in privato – usano nomignoli e vezzeggiativi per chiamarsi l’un l’altro. E grazie a Cosmopolitan ora questi soprannomi non sono più confinati all’interno delle solide mura di Buckingham Palace, ma ...

“Mamma Kate Middleton non glielo permette”. Baby Charlotte - ora si spiega tutto! : Sulla royal family circolano voci continue. È persino difficile riportarle tutte. Ultimamente è lei, Meghan Markle, a dominare le cronache. Tutti pazzi per l’ultima arrivata in famiglia, la moglie di Harry e duchessa di Sussex. Al punto che Harry, che in passato non si è mai curato dell’invadenza della stampa, sarebbe molto preoccupato per questa ‘isteria collettiva’ che ha generato la sua Meghan. Quindi la ...

Kate Middleton. L'anello che apparteneva a Lady D nasconde uno strano segreto : ... fu la stessa principessa a sceglierlo direttamente da un catalogo di Garrand e a Carlo toccò solo andarlo a pagare , 28.500 sterline per la cronaca, quando oggi ne vale quasi 350mila, . Fu un vero ...

“Vietato indossare quel colore”. E Kate Middleton obbedisce. Ma il protocollo non c’entra : Non è ancora regina nel senso proprio del termine, ma regina di stile lo è eccome. E da tempo, ormai. Kate Middleton non sbaglia un colpo. Con capi low cost, riciclati o di haute couture, con i jeans o con gli abiti da sera, con i cappottini bon ton o con i vestitini scampanati al ginocchio. Per non parlare, poi, dei capelli sempre perfetti, lunghi o corti che siano. Non c’è occasione o evento ufficiale che la moglie di William ...

“Non è più lei”. Kate Middleton - i sudditi se ne sono accorti e ora pensano al peggio : Per i sudditi della Gran Bretagna, ormai è una certezza: Kate Middleton non è più la stessa. Tutti sono ormai certi che la duchessa, dalla nascita di Louis, non sia più la stessa, che abbia qualche problema. Ormai la preoccupazione è generale: tutti temono per la sua salute. Kate in effetti è magrissima (nonostante abbia partorito da pochi mesi), sorride meno e quando lo fa, sembra che la cosa sia forzata. Per questo si pensa che la duchessa ...

Kate Middleton e la scomoda verità sull’anello di Diana : Kate Middleton indossa ormai da anni l’anello di Lady Diana, ma pochi conoscono la verità su questo prezioso. Nell’ottobre del 2010, durante un viaggio in Kenya, William si inginocchiò davanti a Kate Middleton, chiedendole di diventare sua moglie. Come pegno d’amore le regalò un anello appartenuto a Diana. Si tratta dello stesso prezioso che nel 1981 il principe Carlo donò alla futura principessa del Galles, durante una ...

“Ero tutta rossa”. Kate Middleton - quel segreto imbarazzante mai confessato prima : Vero è che da quando Meghan Markle ha sposato Harry, e dunque è entrata fficialmente nella royal family, non c’è giorno che non si parli di lei. L’ultima, per dire, è sulla luna di miele ‘segreta’ poi spifferata dal settimanale Chi. I duchi di Sussex, scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno trascorso un finesettimana in Italia. Precisamente sul lago di Como, ospiti degli amici George Clooney e Amal ...

Kate Middleton e Prince William : ecco perché nel 2007 si erano lasciati : Finalmente la verità!