Juventus | scoppia il caso Dybala | l’attaccante può andare via a gennaio

(Di lunedì 27 agosto 2018) Laè reduce dal successo nella gara di campionato contro la Lazio, 2-0 il risultato finale e due su due in questo inizio di campionato, il club bianconero guida la classifica del campionato di Serie A a punteggio pieno insieme a Napoli e la sorprendente Spal. La gara contro gli uomini di Simone Inzaghi ha dato importanti indicazioni, in particolar modo la panchina didopo l’esordio deludente contro il Chievo. Il modulo di gioco penalizza l’argentino che nelle prossime partite potrebbe occupare ancora la panchina ma già è viva l’insoddisfazione della Joya: “contro la Lazio pensavo di giocare”. Paulodeluso dall’esclusione nella gara vinta dalla suasabato pomeriggio. Si profila quindi una clamorosa cessione digià a, si aspetta l’offerta giusta per valutare la situazione ed i bianconeri potrebbero anche ...