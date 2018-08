José Mourinho è già passato di moda

José Mourinho/ Lo Special One loda la Serie A : "Con Ronaldo torna al top - vorrei incontrare Inter o Juventus" : José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ad una radio romana, parlando di Cristiano Ronaldo e di come la Serie A torni ad essere uno dei campionati più importanti al mondo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:09:00 GMT)

Perisic via dall'Inter? / Ultime notizie : José Mourinho lo chiama al Manchester United : Perisic via dall'Inter? Ultime notizie : José Mourinho lo chiama al Manchester United , dopo la finale dei Mondiali con la maglia della Croazia svelerà quale sarà il suo futuro.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:41:00 GMT)

José Mourinho : "I 'big' fuori dal Mondiale? Fantastico. Il calcio è sport di squadra - non di star" : Mentre sul campo abbiamo visto i volti disperati di Messi e Ronaldo, piangere l'esclusione delle loro squadre corsa alla vittoria per il Mondiale, c'è chi ha interpretato queste eliminazioni con tutt'altro spirito. Per José Mourinho si tratta di un segnale positivo per il calcio."Le grandi squadre di questo Mondiale perdono e vanno a casa: tutto ciò è fantastico", ha detto il ct del Manchester United ai media russi, ...