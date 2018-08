JOHN MCCAIN | TRUMP | “NON È UN EROE” Ultime notizie | sabato i funerali

Media Usa accusano Donald Trump per l'odio verso JOHN McCain : Molti giorni di celebrazioni e di onori per John McCain, il senatore repubblicano stroncato da un tumore al cervello all'età di 81 anni. Una camera ardente sarà allestita mercoledì in Arizona e venerdì nella Capitol Rotunda di Washington, un gesto riservato ai "cittadini più rilevanti", al punto che McCain sarà solo il 13° senatore a cui sarà riservato l'onore. I funerali si terranno sabato ...

JOHN MCCAIN - l'eroe americano che lottò per gli ideali di un popolo libero : Roma. Il momentum di John Sidney McCain III, nato nel 1936 a bordo di una nave della Marina militare americana ancorata nel Canale di Panama, era stato nel 2000, quando davvero aveva sperato di aggiudicarsi la nomination repubblicana per la Casa Bianca e di sconfiggere a novembre Al Gore. Otto anni

"For Whom the Bell Tolls" - le ultime parole di JOHN MCCAIN sul suo "piccolo posticino nella storia" : Un eroe del Vietnam divenuto uno dei politici più rappresentativi della storia politica Usa contemporanea. John McCain è morto a 81 anni, ma a modo suo. Non ha voluto perdere questa battaglia, lui che è stato prigioniero per più di cinque anni ad Hanoi: ha accettato il suo destino, un tumore al cervello scoperto nel 2017, per poi decidere di interrompere il trattamento medico a cui si era sottoposto in modo tale da ...

USA : morto il senatore JOHN MCCAIN - aveva un tumore al cervello : John McCain, eroe della guerra in Vietnam (dove rimase prigioniero per sei anni), è morto nella notte per le conseguenze di un cancro al cervello. Il 29 agosto il senatore repubblicano dell’Arizona avrebbe compiuto 82 anni. Tre giorni fa la famiglia di McCain, considerato una voce libera all’interno del Partito repubblicano, con il quale si era anche candidato alla presidenza due volte, aveva annunciato la sospensione delle ...

