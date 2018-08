Jackson Hole | BRI | ' guerra commerciale e protezionismo | minacce su inflazione | dollaro

Wall Street accelera al rialzo dopo parole Powell a Jackson Hole : accelerazione al rialzo per Wall Street dopo il discorso di Jerome Powell, numero della Federal Reserve, Fed,, a Jackson Hole. A New York, l'indice Dow Jones avanza dello 0,52%, mentre l'S&P 500 e il ...

Jackson Hole apre i battenti con il debutto di Powell. Tra gli grandi assenti Draghi e Kuroda : Mentre il presidente americano Donald Trump continua a rimanere in primo piano dichiarando in una intervista che " senza di lui i mercati crollerebbero ", gli operatori guardano oggi al debutto di ...

Mercati con un occhio a Jackson Hole : sorprese in agguato? : Il tutto proprio mentre l'economia a stelle e strisce può finalmente vedere una ripresa costante che pone la disoccupazione al di sotto del 4% e l'inflazione core vicina ala soglia indicata dalla ...

Borsa : Europa sale guarda a Jackson Hole : ANSA, - MILANO, 24 AGO - Le Borse europee rimontano dopo un avvio di seduta sulla parità. Gli investitori attendono il discorso del presidente della Fed Jerome Powel al simposio di Jackson Hole mentre ...

Appunti per Trump da Jackson Hole : Milano. Nel mondo delle Banche centrali spesso il non detto pesa più delle parole. E non farà eccezione alla regola l'esordio di Jerome Powell al simposio di Jackson Hole, il tradizionale incontro di ...

Jackson Hole - Kaplan - Fed - : guerra commerciale sta producendo effetto 'spaventoso' su capex : "Sono concentrato a prendere decisioni indipendenti". Così Robert Kaplan, presidente della Federal Reserve di Dallas, ha commentato le forti critiche arrivate dal presidente Donald Trump, che si è ...

Nuovi monopoli - tassi e indipendenza della Banca centrale : tutti gli interrogativi della Fed a Jackson Hole : Erano forse centocinquanta, tra speaker e invitati, gli esponenti delle banche centrali, gli esperti e gli accademici che hanno aperto ieri sera il Simposio annuale di Jackson Hole della Federal Reserve con una cena di benvenuto all'ombra delle montagna del parco nazionale del Gran Teton. In un'atmosfera affabile che tradisce un'agenda carica di temi e interrogativi cruciali...

Turchia - Grecia - Fed - Bce - Venezuela e Jackson Hole : i fronti aperti per i mercati - analisti - : Non si tratta certamente di un agosto "piatto" sui mercati finanziari, con gli spunti e gli appuntamenti in agenda che continuano ad essere numerosi anche nel corso di questa settimana. Dalla Turchia ...

Fed : venerdì al via Jackson Hole : ROMA, 19 AGO - La pausa vacanziera per i banchieri centrali termina questa settimana. L'appuntamento estivo per eccellenza è fissato venerdì 24 e sabato 25 agosto al simposio annuale della Federal ...

Fed : venerdì al via Jackson Hole : Il presidente della Fed, Jerome Powell, interverrà venerdì mattina e nel suo discorso gli investitori cercheranno chiarezza sul percorso dei tassi di interesse e della politica di bilancio, oltre che ...