Italiani | igiene e infestanti | uffici | palestre e bagni pubblici possono diventare posti

meteoweb.eu

: Tutti tranne me. [E secondo me anche molti milioni di italiani. Sa com’è: pur non principino, abbiamo una certa sen… - LeonardoGalloDR : Tutti tranne me. [E secondo me anche molti milioni di italiani. Sa com’è: pur non principino, abbiamo una certa sen… - giuliana_magno : Risegnalo il rischio crollo pensiline in cemento Stazione Termini Roma dove distacchi fanno presagire il peggio. In… - redacla : @Agenzia_Ansa Le stazioni e i parchi italiani grazie ai “ migranti” in effetti sono un modello di igiene -

(Di lunedì 27 agosto 2018) La fine delle ferie è uno dei periodi dell’anno più difficili da affrontare: riprendere con la routine quotidiana, affrontare il lavoro ino e la palestra la sera fanno sentire da subito la nostalgia per la spensieratezza e la libertà delle vacanze. Cosa potrebbe peggiorare questo scenario? La risposta arriva da una recente ricerca che Rentokil Initial, leader mondiale in disinfestazione e derattizzazione, ha commissionato a Doxa con l’obiettivo di indagare in modo approfondito sentimenti e comportamenti degliin rapporto alla presenza di, in particolare nei luoghi frequentati abitualmente. Dall’indaginei è emerso come proprioe mense aziendali possanoda incubo” per moltiperché sono ambienti dove, dichiarano, è capitato spesso di imbattersi in insetti di varia natura. D’altra parte, è anche emerso ...