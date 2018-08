Italia vs Ue | Di Maio conferma il veto sul bilancio | Il finanziamento non è un

Di Maio : Ue cambi politica migranti o veto Italia su bilancio : L'Italia porrà di certo il veto sul bilancio pluriennale Ue 2012-2027 in discussione senza un cambiamento delle politiche migratorie.

Ue - ira di Oettinger : «L’Italia non versa 20 miliardi - ma 3 (netti). È una farsa» Ecco cosa ha detto Di Maio : il video : La risposta del Commissario Ue alle minacce del governo di tagliare i fondi: «Roma non versa affatto 20 miliardi l’anno, ma 3 netti». E anche da Merkel arrivo lo stop ai ricatti

Commissione Ue contro Luigi Di Maio : “Che farsa. Ma quali 20 miliardi all’anno - l’Italia al netto ne versa solo 3” : Il commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger, replica alle minacce del vicepremier Luigi Di Maio: "É ora di correggere le cifre sbagliate. l’Italia non versa affatto 20 miliardi di euro l’anno all’Ue, ma tra i 14 e i 16 circa. Se si sottraggono a questi i contributi che arrivano al Paese per i programmi di coesione, la ricerca o le infrastrutture, resta un contributo netto di 3 miliardi l’anno".Continua a leggere

Mario Monti accusa Salvini e Di Maio : 'Ridurranno l'Italia a una triste e lunga penisola di quasi-Europa' : Un lungo articolo che parte dalla prima pagina. In cui l'ex premier e senatore a vita in carica Mario Monti , europeista di ferro , ricordate il suo 'ce lo chiede l'Europa' ?, , processa la politica adottata dall'Italia sull'immigrazione e la partita che sta giocando con l'Europa. Monti ribalta il punto di vista, descrivendo non un'Italia che vuole uscire da Shengen e dall'euro. Ma un'...

Migranti - Di Maio : giusto pm indaghino - ma noi difendiamo Italia : Roma, 27 ago., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non deve dimettersi, 'l'indagine di Agrigento è un atto dovuto. Perché le decisioni prese a proposito della Diciotti facevano capo al ...

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Noi stiamo difendendo l’Italia. Salvini non deve dimettersi” : Per Luigi Di Maio, Matteo Salvini ha ragione e non deve dimettersi. In un'intervista concessa a La Stampa, il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Il Caso Diciotti è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l'Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti. E i giorni passati per risolvere il Caso sono serviti a trovare la soluzione migliore per chi era a bordo".Continua a leggere

Di Maio a Sky tg24 : migranti accolti da Cei non pesano su spesa Italia | : Il vicepremier sulla vicenda della nave ormeggiata per giorni al porto di Catania. Sull'Europa: "Non ci ha aiutato, da ora in poi parleremo direttamente con i Paesi". Poi assicura che arriverà una "...

Diciotti - migranti : niente accordo. Di Maio - "stop fondi"/ Ultime notizie : Europa - "Italia rischia sanzioni" : Diciotti, niente accordo in Europa: Conte, "ipocrisia Ue". Di Maio dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 22:33:00 GMT)

Durissimo scontro Italia-Ue sulla Diciotti. Conte e Di Maio minacciano ritorsioni. Salvini non cede : Nessuna soluzione dal vertice dei 12 paesi sulla cogestione dei migranti. Secondo i partners Ue il flusso di migranti verso il nostro paese è ben al disotto di quello verso altri Stati. Il Viminale: l'...

Scambio di accuse tra Italia ed Europa. Conte : “Siete ipocriti”. Salvini e Di Maio : “Stop ai fondi” : Dopo il nulla di fatto uscito dalla riunione tecnica convocata a Bruxelles il premier Italiano Giuseppe Conte si sfoga attraverso un lungo articolo pubblicato su Facebook. «È noto a tutti che l’Italia sta gestendo da giorni, con la nave Diciotti, una emergenza dai risvolti molto complessi e delicati. Ancora una volta misuriamo la discrasia, che tra...

"Di Maio minaccia? Boomerang" Diciotti - Tajani ad AffarItaliani.it : "Il problema va risolto a monte e bisogna vedere quali sono le condizioni sanitarie dentro la nave. Non è facile trovare una soluzione. Certo, se ci fosse stata la riforma di Dublino il problema si sarebbe già risolto perché si facevano scendere e si mandavano in altri Paesi..." Segui su Affaritaliani.it