Irpef | un contribuente su tre è già sotto la soglia Flat tax

(Di lunedì 27 agosto 2018)Presentata come rivoluzione fiscale, potrebbe non esserlo affatto. Tutto perché un terzo dei contribuenti italiani è giàladel 15 per cento ipotizzato dallatax, bandiera del Governo giallo-verde. Per 32,1 milioni di contribuentiinfatti lo scaglione dichiarato arriva a 15 mila euro l’anno. Significa che 17,6 milioni di contribuenti pagano un’imposta media del 5,2% mentre lo scaglione successivo, tra 15.000 e 28.000 euro, versa il 14,4%. Leggi anche “tax, Tria: già nella prossima Legge di bilancio” Perché? Tutto merito degli sconti fiscali, che per queste due fasce ammontano a 67,2 miliardi di euro, su un totale di 107,4 miliardi tra detrazioni e deduzioni. Questo dicono i dati contenuti nel rapporto della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica, ed elaborati dall’Adnkronos. Nel dossier, i giudici ...