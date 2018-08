Inter sul banco degli imputati | si chiude oggi con Roma-Atalanta

Inter-Torino Risultato 2-2 - L'Inter stecca anche a San Siro : il Toro fa pari in rimonta : La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, e in streaming su Sky Go. Noi ve la raccontiamo, invece, minuto per minuto nel nostro live che potete seguire cliccando sul link qui di seguito. ...

Serie A 2018-2019 - risultati e classifica dopo la seconda giornata. Goleada della Fiorentina - l’Inter non va oltre il pari : Le sfide domenicali della seconda giornata di Serie A consegnano alcuni risultati interessanti: l’Inter, dopo il tonfo di Reggio Emilia all’esordio, non va oltre il pari in casa contro il Torino. Finisce 2-2 con i nerazzurri che si fanno rimontare due reti. Goleada della Fiorentina, che schianta per 6-1 il Chievo, il quale la scorsa settimana aveva fatto tremare la Juventus. La SPAL, vittoriosa nel pomeriggio sul Parma per 1-0, ...

Risultati Serie A – Fiorentina in stile US Open - l’Inter pareggia fra i fischi : Genoa fra omaggi e vittoria : La Fiorentina ne rifila 6 al Chievo, fischi al Meazza per il 2-2 dell’Inter, mentre a Genoa applausi, tributi e una vittoria che fa sorridere: i Risultati delle gare di Serie A della seconda giornata Appuntamento con la seconda giornata di Serie A che non delude le attese in termini di gol ed emozioni. Dopo le vittorie di Juventus e Napoli di ieri, scende in campo l’Inter che non va oltre il 2-2 contro il Torino e perde ulteriore terreno ...

Diretta / Ascoli Cosenza (risultato live 0-1) streaming video Dazn : Squadre al riposo - Intervallo! : Diretta Ascoli Cosenza streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie B (26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:42:00 GMT)

