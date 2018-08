Intelligenza artificiale | ora è una priorità anche per il Pentagono

Deepfake - l’Intelligenza artificiale per fingere di saper ballare : (Immagine: arxiv.org) Puoi rivolgerti all’intelligenza artificiale (Ia) sia che tu voglia diventare un divo (o una diva) del porno, sia che tu abbia velleità artistiche diverse e ti voglia cimentare con la danza. Il denominatore comune in questo caso è il Deepfake, tecnica che si fonda sull’Ia per mixare e sovrapporre immagini e video per restituire, nello specifico, un volto sovrapposto a un corpo altrui. Il sistema messo a punto da quattro ...

Elettronica e casa - l'Intelligenza artificiale regina a Berlino : E il primo climatizzatore al mondo che analizza come microlaboratorio l'aria dell'ambiente in modo rapido per trasformarla in aria salutare secondo le esigenze di ciascuno. Sottovuoto e connesso, ...

Usa - Pentagono a Trump : 'Intelligenza artificiale sia priorità' : Una strategia nazionale per l'Intelligenza artificiale, perché gli Stati Uniti non stanno tenendo il passo con le altre potenze quali la Cina. E' quanto chiede il Pentagono al presidente Donald Trump, ...

Help - l’Intelligenza artificiale è psicopatica e dipinge male : Passare per passatisti, di questi tempi, è fin troppo facile: sei di quelli che vorrebbero tornare a prima della penicillina e, oggi come oggi, perché no?, anche a prima delle autostrade. Però, a costo di correre il rischio di essere uno vorrebbe viaggiare col cavallo a dondolo: non vi pare che con

L'alba dell'Intelligenza Artificiale : ... o Google Now, o Google Maps sul miglior percorso per tornare a casa evitando il traffico ed assumendo la proposta di percorso come se provenisse dal mondo reale e non da un algoritmo intelligente. ...

BoE : l'Intelligenza artificiale avrà 'lato oscuro' su occupazione : La transizione a un'economia sempre più dominata dall' intelligenza artificiale , la Quarta rivoluzione industriale, potrebbe avere conseguenze sull'occupazione e il mercato del lavoro persino superiori a quelle già ...

Crea Fantastiche Immagini e Video come opere d’Arte usando l’Intelligenza Artificiale : Crea Fantastiche Immagini e Video come opere d’Arte usando l’Intelligenza Artificiale Utilizzando l’Intelligenza Artificale e le Reti Neurali, Style App prenderà una immagine o Video e applicherà uno stile grafico predefinito ai tuoi file multimediali. Per esempio, puoi fare un trasferimento di stile della “notte stellata”di Van Gogh e una immagine del tuo cane per […]

Così la Cina vuole diventare leader nell'Intelligenza artificiale : ... il gigante asiatico punta a superare gli Stati Uniti Tecnologia «Quando il governo cinese annuncia un piano ambizioso, le implicazioni per il paese e la sua economia sono molto significative», ha ...

Intelligenza artificiale : la blockchain è un talento toscano : ... un mixer di cocktail a comando vocale, una cornice smart dove l'arte dei corniciai italiani si fonde con l'Intelligenza Artificiale e un'app per rivoluzionare il mondo delle ripetizioni private. Il ...

L’Intelligenza artificiale avrà dei sentimenti? : Pubblichiamo di seguito un estratto dal libro La guerra delle intelligenze, di Laurent Alexandre (EDT, 18 euro, 307 pagg). Tutti i diritti riservati all’editore EDT. —————————————– Nonostante quanto sostengano i difensori delle tesi “spiritualiste” o “dualistiche”, secondo i quali la coscienza di sé ha bisogno di un soffio trascendente per esistere, ...

Samsung scommette su Intelligenza artificiale e auto del futuro : 161 miliardi in tre anni : Due giorni fa Lee ha incontrato il ministro delle Finanze Kim Dong-yeon che lo ha esortato a sostenere l'occupazione e l'economia.