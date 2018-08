Insetto del bacio | l' orrore dell' animaletto che ti defeca in bocca | l' incubo mentre

GIORNATA MONDIALE DELLA ZANZARA/ Dalla malaria alla febbre del Nilo - è l'Insetto più pericoloso al mondo : Ricorre oggi la GIORNATA MONDIALE DELLA ZANZARA (World Mosquito Day), l'appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tema zanzare e malattie da esse trasmesse.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:44:00 GMT)

È arrivato in Italia l'Insetto killer delle foreste : Viene chiamato "tarlo asiatico del tronco" o "insetto killer delle foreste". Ma il suo nome scientifico è Anoplophora glabripennis: tre centimetri, nero e con le macchie bianche sul dorso, è estremamente pericoloso per gli alberi cui corrode la corteccia.L"insetto è comparso in Val di Susa, per la precisione a Vaie. Ora, scrive la Stampa, gli esperti della Regione stanno già mettendo in atto il piano operativo per debellare sul nascere questa ...

