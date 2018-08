Inizia a settembre la produzione della Prima Vespa elettrica

Piaggio - a settembre Inizia la produzione della Vespa Elettrica : Teleborsa, - In arrivo la Vespa Elettrica , con i primi esemplari prenotabili a inizio ottobre. Rispettando i programmi presentati lo scorso EICMA, il Gruppo Piaggio avvierà a settembre la produzione ...

Piaggio - a settembre Inizia la produzione della Vespa Elettrica : La tanto attesa declinazione Elettrica dello scooter più famoso e amato al mondo nascerà nello stabilimento di Pontedera, in provincia di Pisa, lo stesso dove Vespa nacque nella primavera del 1946 e ...

Rixi : la demolizione dei resti del ponte potrebbe Iniziare i primi di settembre : Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti parla dei tempi per le operazioni di smantellamento. Allerta temporali prolungata fino alle 8 di domenica |

Crollo ponte Genova : la demolizione potrebbe Iniziare a settembre : “Per i primi di settembre, direi entro la prima settimana, potremmo iniziare la demolizione di ponte Morandi“: lo ha dichiarato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi. “Penso che si vada verso un mix tra l’utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio“. L'articolo Crollo ponte Genova: la demolizione potrebbe iniziare a settembre sembra essere il primo su Meteo Web.

Huawei potrebbe Iniziare l’aggiornamento ad Android 9 Pie già a settembre : Secondo alcune anticipazioni Huawei presenterà EMUI 9, basata ovviamente su Android 9 Pie, già a IFA 2018, e dovrebbe renderla immediatamente disponibile per la serie P20. L'articolo Huawei potrebbe iniziare l’aggiornamento ad Android 9 Pie già a settembre proviene da TuttoAndroid.

Scioperi Enel per tutelare i lavoratori interinali - si Inizia il 3 settembre 2018 : Lo sciopero nazionale Enel del 3 settembre 2018 è solamente il primo di una serie di iniziative che hanno proclamato le sigle sindacali Ugl, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil per protestare contro la precarietà dell’occupazione e le mancate assunzioni dei lavoratori interinali. Il 2 agosto scorso l’incontro tra Enel e sindacati presso la sede del Ministero del Lavoro si è concluso in maniera negativa e dunque le associazioni di categoria ...

A Settembre si torna tra i banchi : ecco quando Inizia e finisce la scuola - tutte le DATE di festività e ponti : Agosto è ancora in corso ma il pensiero corre già al mese successivo, Settembre, che per molti è sinonimo di ritorno in ufficio, mentre ai più giovani ricorda che manca poco al rientro tra i banchi di scuola. I primi a tornare in classe sono gli studenti di Bolzano, il 5 Settembre, mentre gli ultimi saranno in Puglia dove le lezioni ricominceranno il 20 Settembre. Di seguito l’elenco delle festività e dei ponti dell’anno scolastico ...

Conte : 'il cambiamento è Iniziato. Da settembre sfide cruciali'. Ma Pd per Fi è solo propaganda : Il premier in un video su Facebook, annuncia le prossime mosse del governo per rilanciare l'economia. 'le cose da fare sono tante, ma sento di poter dire che stiamo cominciando a cambiare davvero il paese. Il governo ascolta le richieste dei cittadini e mette al centro i vostri interessi' ...

Premier Conte : "Cambiamento Iniziato - da settembre sfide cruciali" : Il governo "ascolta le richieste dei cittadini e mette al centro i vostri interessi". Il presidente del Consiglio fa il punto sui temi affrontati finora prima della pausa estiva tra migrazione e lavoro

Conte : Iniziato a cambiare - da settembre sfide cruciali : Da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia. Per farlo abbiamo una serie di riforme strutturali fondamentali". Lo dice Giuseppe Conte, presidente ...

X Factor 2018 Inizia il 6 settembre e si allunga di una puntata : Alessandro Cattelan Mentre i giudici si apprestano a scegliere i dodici concorrenti ufficiali, SkyUno ha comunicato la data di partenza di X Factor 2018. Anche per la dodicesima edizione, sarà ancora la serata del giovedì quella dedicata alla messa in onda del talent show condotto da Alessandro Cattelan, a partire dal 6 settembre. X Factor 2018 si allunga di una puntata La lunga cavalcata di X Factor 2018 su SkyUno partirà dalla fase casting ...

La Serie C slitta a settembre. Il Consiglio : "Vediamo se Iniziare o no" : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha indetto un'assemblea il 22 agosto a Roma per decidere "se iniziare o meno il campionato 2018-19". Per il momento il Consiglio ha deciso di posticipare l'inizio ...

AMBIENTE E CURA TERRITORIO - Illustrata da sindaco Tagliani e ass. Ferri l'Iniziativa del 29 settembre 2018 : 'Ferrara Mia': una giornata per diffondere la CURA della propria città 01-08-2018 / Giorno per giorno Il sindaco Tiziano Tagliani , l'assessora comunale all'AMBIENTE Caterina Ferri e alcuni operatori ...