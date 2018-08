Inizia a settembre la produzione della Prima Vespa elettrica : Anche il colosso di Pontedera cavalca quella che è ormai la tendenza motoristica del futuro, l’elettrificazione dei suoi prodotti. La Piaggio Inizia proprio dalla capostipide, colei che ne rappresenta da sempre il Marchio, la Vespa. Da settembre, dalle catene di montaggio ne usciranno i primi esemplari (prenotabili sin da ottobre). Rispettando i programmi presentati lo scorso EICMA, il Gruppo Piaggio avvierà a settembre la produzione di ...

Piaggio - a settembre Inizia la produzione della Vespa Elettrica : Teleborsa, - In arrivo la Vespa Elettrica , con i primi esemplari prenotabili a inizio ottobre. Rispettando i programmi presentati lo scorso EICMA, il Gruppo Piaggio avvierà a settembre la produzione ...

Piaggio - a settembre Inizia la produzione della Vespa Elettrica : La tanto attesa declinazione Elettrica dello scooter più famoso e amato al mondo nascerà nello stabilimento di Pontedera, in provincia di Pisa, lo stesso dove Vespa nacque nella primavera del 1946 e ...

Rixi : la demolizione dei resti del ponte potrebbe Iniziare i primi di settembre : Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti parla dei tempi per le operazioni di smantellamento. Allerta temporali prolungata fino alle 8 di domenica |

Crollo ponte Genova : la demolizione potrebbe Iniziare a settembre : “Per i primi di settembre, direi entro la prima settimana, potremmo iniziare la demolizione di ponte Morandi“: lo ha dichiarato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi. “Penso che si vada verso un mix tra l’utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio“. L'articolo Crollo ponte Genova: la demolizione potrebbe iniziare a settembre sembra essere il primo su Meteo Web.

Huawei potrebbe Iniziare l’aggiornamento ad Android 9 Pie già a settembre : Secondo alcune anticipazioni Huawei presenterà EMUI 9, basata ovviamente su Android 9 Pie, già a IFA 2018, e dovrebbe renderla immediatamente disponibile per la serie P20. L'articolo Huawei potrebbe iniziare l’aggiornamento ad Android 9 Pie già a settembre proviene da TuttoAndroid.

Scioperi Enel per tutelare i lavoratori interinali - si Inizia il 3 settembre 2018 : Lo sciopero nazionale Enel del 3 settembre 2018 è solamente il primo di una serie di iniziative che hanno proclamato le sigle sindacali Ugl, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil per protestare contro la precarietà dell’occupazione e le mancate assunzioni dei lavoratori interinali. Il 2 agosto scorso l’incontro tra Enel e sindacati presso la sede del Ministero del Lavoro si è concluso in maniera negativa e dunque le associazioni di categoria ...

A Settembre si torna tra i banchi : ecco quando Inizia e finisce la scuola - tutte le DATE di festività e ponti : Agosto è ancora in corso ma il pensiero corre già al mese successivo, Settembre, che per molti è sinonimo di ritorno in ufficio, mentre ai più giovani ricorda che manca poco al rientro tra i banchi di scuola. I primi a tornare in classe sono gli studenti di Bolzano, il 5 Settembre, mentre gli ultimi saranno in Puglia dove le lezioni ricominceranno il 20 Settembre. Di seguito l’elenco delle festività e dei ponti dell’anno scolastico ...

Conte : 'il cambiamento è Iniziato. Da settembre sfide cruciali'. Ma Pd per Fi è solo propaganda : Il premier in un video su Facebook, annuncia le prossime mosse del governo per rilanciare l'economia. 'le cose da fare sono tante, ma sento di poter dire che stiamo cominciando a cambiare davvero il paese. Il governo ascolta le richieste dei cittadini e mette al centro i vostri interessi' ...

Premier Conte : "Cambiamento Iniziato - da settembre sfide cruciali" : Il governo "ascolta le richieste dei cittadini e mette al centro i vostri interessi". Il presidente del Consiglio fa il punto sui temi affrontati finora prima della pausa estiva tra migrazione e lavoro

Conte : Iniziato a cambiare - da settembre sfide cruciali : Da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia. Per farlo abbiamo una serie di riforme strutturali fondamentali". Lo dice Giuseppe Conte, presidente ...

X Factor 2018 Inizia il 6 settembre e si allunga di una puntata : Alessandro Cattelan Mentre i giudici si apprestano a scegliere i dodici concorrenti ufficiali, SkyUno ha comunicato la data di partenza di X Factor 2018. Anche per la dodicesima edizione, sarà ancora la serata del giovedì quella dedicata alla messa in onda del talent show condotto da Alessandro Cattelan, a partire dal 6 settembre. X Factor 2018 si allunga di una puntata La lunga cavalcata di X Factor 2018 su SkyUno partirà dalla fase casting ...

La Serie C slitta a settembre. Il Consiglio : "Vediamo se Iniziare o no" : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha indetto un'assemblea il 22 agosto a Roma per decidere "se iniziare o meno il campionato 2018-19". Per il momento il Consiglio ha deciso di posticipare l'inizio ...

