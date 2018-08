Infortunio Vrsaljko | il terzino svela le proprie condizioni

sportfair

(Di lunedì 27 agosto 2018), ildestro croato dell’Inter è uscito acciaccato durante la gara contro il Torino: le ultime Simeè uscito ieri acciaccato durante la gara tra Inter e Torino. Il calciatore ha spiegato successivamente quanto accaduto, parlando ai microfoni di Inter Tv: “Ho un po’ di dolore, ma non è nulla di grave e sarò pronto per la prossima. Mi spiace per i nostri tifosi che erano tanti. Nel primo tempo siamo stati bravi, poi, dopo il primo gol subito, non siamo riusciti a tornare a fare quello che sappiamo. Bisogna rialzare la testa, pensare positivo e guardare avanti tutti insieme. A livello personale, sono solo 12-14 giorni che mi alleno e c’è bisogno di tempo per arrivare alla condizione giusta. Ma non ci sono scuse: quando si scende in campo bisogna sempre dare il 100%. Non è bastato. Che effetto fa S. Siro giocandoci da padrone ...