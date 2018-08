Infortunio Florenzi | gli ultimi importanti aggiornamenti sul terzino della Roma

calcioweb.eu

(Di martedì 28 agosto 2018)– Si è conclusa la seconda giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalatoemozioni e colpi di scena, pirotecnico 3-3 traed Atalanta, rimontasquadra di Di Francesco nella ripresa. Nel secondo tempo anche l’del, secondo le ultime indiscrezioni il calciatore ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio sinistro, per il momento si tratta dunque di una situazione positiva per il calciatore, l’non dovrebbe essere preoccupante. Nelle prossime ore nuovi accertamenti ma per il momento in casanon c’è preoccupazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, glisulCalcioWeb.