Indagine Salvini | l’imbarazzo di Di Maio e Bonafede

(Di lunedì 27 agosto 2018) Il problema per Diè ora l’ala del Movimento più vicina a Fico Diprova ancora a barcamenarsi, nella difesa contemporanea die dei magistrati. Ripete che l’inchiesta controè un atto dovuto, che le scelte del governo sono condivise. Che c’è “una bella differenza tra un politico indagato per un atto dovuto e gli eletti del Pd indagati per corruzione, concussione e istigazione a delinquere”. E aggiunge: “Quando sarà il momento lo spiegheremo ai giudici con i quali non ci vogliamo certamente mettere in contrapposizione. Sono logiche del passato che non ci appartengono e dalle quali prendiamo le distanze”. Un guaio, però, per lui la presa di posizione di Silvio Berlusconi che ha difeso il quasi ex alleato leghista non lasciandosi scappare l’occasione per attaccare la magistratura. Oggi al Cavaliere si è aggiunto il ...