Incontro Salvini-Orbán a Milano | presidio CNCA a San Babila

Milano ospita l’Incontro tra Salvini e Orbán - sinistra in piazza : La Prefettura di Milano ospita oggi il discusso incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. Appuntamento alle 17. Intanto in

Salvini punta a dividere i 5 StelleIl senso dell'Incontro con Orban : Quella tra la Lega e il Movimento 5 Stelle è una partita a scacchi infinita. Ufficialmente il "governo è compatto", ripetono all'unisono i due vicepremier, poi nei fatti ognuno procede per la propria strada. Di Maio e Toninelli spingono sulla nazionalizzazione dell'Autostrade e Salvini Segui su affaritaliani.it

Milano : tutto pronto per l'Incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

Migranti : nel pomeriggio Incontro Salvini-Orban a Milano : Mentre il premier Conte riceve il collega ceco Andrej Babis: altro alfiere dell'Est nel 'gruppo Visegrad'. Guerra di cifre sul bilancio Ue, Oettinger: 'Macchè 20 miliardi, ne versate solo 3' -

Ong - i centri sociali - la Cgil... prove di sinistra in piazza durante l'Incontro tra Salvini e Orban a Milano. I 5 Stelle - divisi - restano a casa : Da una parte le associazioni che da sempre accompagnano il percorso di accoglienza degli immigrati sotto la Madonnina, le Ong, i centri sociali, la Cgil, l'Anpi, i Sentinelli, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e una buona fetta della sinistra locale e nazionale. Dall'altra, il sovranismo della coppia Salvini-Orbàn che punta a collocare l'Italia nell'orbita di Visegrad in chiave anti-migratoria e anti-europea. Due visioni ...

Milano si mobilita in vista dell'Incontro tra Salvini e il primo ministro ungherese Orbán : ... essendo un carcere in cui viene rinchiusa gente non perché ha commesso reati ma con la sola colpa di provenire da un'altra parte del mondo. Strutture di questo genere non dovrebbero esistere e ...

Martedì a Milano Orban vede Salvini. M5s : 'Incontro politico - non di governo' : L'incontro si terrà in prefettura. Il colloquio con il presidente ungherese, discusso riferimento della destra sovranista europea provoca malumori nei 5stelle. L'opposizione all'attacco chiede che ...

M5S : Incontro Salvini-Orban? Bloccare fondi anche a Ungheria : "L'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban di martedì va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo". Lo dichiarano in una nota ...

Incontro Salvini-Orban - M5s avvisa il leghista : fondi bloccati anche all'Ungheria : "I Paesi che non aderiscono ai ricollocamenti per noi non dovrebbero più ricevere i fondi europei", ribadiscono i parlamentari pentastellati

Incontro Salvini-Orban : la "protesta col pallone" della squadra di rifugiati : Martedì i giocatori della "St Ambroeus Fc", prima equipe di rifugiati a iscriversi in Figc, si alleneranno davanti alla Prefettura, sede del contestato faccia a faccia

Salvini-Orban - M5S : "Non è un Incontro istituzionale" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban martedì alle 17. L'incontro, informa una nota del Viminale, avverrà in prefettura a Milano. I capigruppo ...