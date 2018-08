Incidenti montagna | morto l’escursionista travolto da sassi 

Incidenti montagna : escursionista muore cadendo in ruscello : Un escursionista milanese è deceduto oggi pomeriggio in alta valle Brembana, a Mezzoldo, dopo essere scivolato mentre percorreva un sentiero ed essere finito in un ruscello. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, tra cui anche l’elisoccorso, ma le ferite riportate dal villeggiante erano troppo gravi. A dare l’allarme – si apprende – altri due escursionisti. Sul posto anche i carabinieri e il Soccorso alpino per il ...

Incidenti in Montagna - Alto Adige : morto alpinista in alta val Martello - 3 dispersi : Tragico incidente in Montagna, in Alto Adige: un alpinista è morto e 3 compagni di cordata risultano dispersi in alta val Martello, a 3.000 metri di quota. La vittima sarebbe precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. Sul posto il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan. L'articolo Incidenti in Montagna, Alto Adige: morto alpinista in alta val Martello, 3 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : alte temperature - “attenzione alle scariche di sassi” : Adriano Favre, direttore del Soccorso alpino valdostano, lancia un appello alla massima attenzione, anche a seguito di Incidenti avvenuti nelle ultime ore: “Siamo al termine di una stagione alpinistica caratterizzata da temperature particolarmente alte, anche in quota: questo può portare a frequenti scariche di sassi che, anche se di piccole dimensioni, possono creare problemi alle cordate“. L’esperto consiglia “di ...

Incidenti in Montagna : escursionista travolto da sassi nel Bresciano - grave : Incidente in Montagna, nel Bresciano: un escursionista è stato travolto da una scarica di pietre a Ponte di Legno, e versa in gravi condizioni. L’uomo era in compagnia di tre persone ed è rimasto incastrato sotto un masso di circa un metro cubo: molto complesse le operazioni di recupero da parte dei soccorritori. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista travolto da sassi nel Bresciano, grave sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : scarica di sassi su alpinisti - 2 feriti sul Monte Bianco : Incidente sulla Cresta del Brouillard: mentre erano diretti verso la vetta del Monte Bianco, a 4.000 metri di quota, due alpinisti sono stati colpiti da una scarica di sassi e sono rimasti feriti. Con loro anche altri due compagni, rimasti illesi. I feriti sono stati recuperati nella mattinata di oggi dal soccorso alpino valdostano e trasportati all’Ospedale Parini di Aosta: le loro condizioni non sono gravi. L'articolo Incidenti in ...

Incidenti montagna - scivola in un dirupo : morto escursionista : Un uomo di 82 anni Giancarlo Angi, è morto a Campo Felice nel territorio comunale di Rocca di Cambio (L’Aquila) a causa di una rovinosa caduta mentre scendeva dal valico della Brecciara a quota 1.730 metri che aveva raggiunto con la omonima seggiovia per raggiungere lo chalet del bosco mentre faceva un’escursione. Secondo quanto si è appreso, l’uomo che era di Roma ma che aveva una casa nell’Altopiano delle Rocche, aveva ...

Incidenti montagna : soccorsi cercatori di funghi e escursionisti : Giornata impegnativa per il Soccorso alpino lombardo, oggi impegnato in vari interventi di soccorso a escursionisti e cercatori di funghi, resi difficili dal maltempo. Questa mattina a Schilpario, nel Bergamasco, un 56enne residente in provincia di Cremona, a Ostiano, è deceduto a causa di un malore mentre era in cerca di funghi con il fratello nei boschi sopra il paese, a 1300 metri di quota. L’uomo si trovava in un punto particolarmente ...

Incidenti montagna : alpinista ferita nel Cuneese : Una alpinista è rimasta ferita in Valle Po (Cuneo) dopo essere caduta durante una arrampicata sulle pareti della Punta Venezia. La donna, una trentacinquenne originaria della provincia di Cuneo, ha riportato una frattura a una gamba. Le condizioni meteorologiche non hanno permesso all’eliambulanza del 118 di portarsi sul punto dell’incidente. Le squadre del soccorso alpino sono state lasciate sul versante francese della montagna e ...

Incidenti in Montagna : trovato morto l’uomo disperso sul Monte Nevoso : E’ stato rinvenuto senza vita il corpo dell’alpinista tedesco 52enne disperso da ieri pomeriggio sul Monte Nevoso (3.358 metri), in Alto Adige: è stato rintracciato in un canalone di un ghiacciaio nelle Alpi Pusteresi. Sono stati i compagni d’escursione a lanciare l’allarme quando durante la discesa ieri pomeriggio avevano visto precipitare il loro amico: le ricerche sono scattate immediatamente. Questa mattina il ...

Incidenti in Montagna : alpinista 76enne muore nel Cuneese : Questa mattina un alpinista è morto: è precipitato da una parete della Serriera dell’Autaret, in Valle Stura, nel Cuneese. Il 76ene è caduto per cause ancora da accertare da 2500 metri di quota. A lanciare l’allarme sono stati i suoi compagni di cordata, rimasti illesi e soccorsi dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. I tentativi di rianimare l’uomo sono stati vani. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Incidenti montagna : austriaca muore sulle Torri del Vajolet : Una giovane austriaca di 25 anni è morta, precipitando per 50 metri dalle Torri del Vajolet nel gruppo del Catinaccio. La donna era di Wals vicino a Salisburgo. L’alpinista stava affrontando la salita assieme a un compagno di cordata. E’ stato lui a dare l’allarme. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i carabinieri e l’assistenza spirituale. L’incidente e’ ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore sulle Torri del Vajolet : Incidente sulle Torri del Vajolet, nel gruppo del Catinaccio: un alpinista è precipitato ed è morto. L’uomo, questa mattina sarebbe precipitato per 50 metri. Sul posto il soccorso alpino, i carabinieri e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore sulle Torri del Vajolet sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : alpinista italiano 36enne muore sul Monte Bianco : Un alpinista italiano è morto oggi mentre stava scalando la parete nord delle Grandes Jorasse, in territorio francese, alta 4.206 metri nel massiccio del Monte Bianco. Il 36enne sarebbe precipitato nel vuoto per circa 600 metri. Secondo il Peloton de gendarmerie de haute-Montagna l’alpinista italiano stava effettuando l’escursione in solitaria su uno dei percorsi più celebri dell’Alta Savoia. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Incidenti in montagna : i soccorritori invitano alla prudenza : Una raffica di interventi in Valtellina e Valchiavenna dei soccorritori per escursionisti in difficolta’. Tanti, negli ultimi tempi di vacanze estive, per soccorrere gli alpi-ciclisti. Ieri uno sportivo di 37 anni della provincia di Lucca salvato nel torrente, mentre praticava canyoning, nel territorio comunale di Gordona (Sondrio), mentre in serata 4 giovani di cui tre di nazionalita’ straniera sono stati recuperati in Val di Mello ...