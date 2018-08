Incidente stradale a Martinsicuro | muore un 27enne altri 3 feriti

Incidente stradalea Martinsicuro - muore un 27enne altri 3 feriti : Teramo - Un morto e tre feriti, dei quali uno grave, è il bilancio di un Incidente verificatosi la scorsa notte in via Roma, nella frazione di Villa Rosa di Martinsicuro. La vittima è Claudio Di Addezio, 27 anni di Monterotondo (Roma), che viaggiava assieme a due coetanei a bordo di una Citroen che per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica (Teramo) si è ...

Incidente stradale e quantificazione del danno : non sempre basta il Cid : La Corte di Cassazione, sezione VI Civile, con sentenza n. 20382/18 del 01/08/2018, ha sancito che la compilazione del modello CID a volte non è sufficiente per quantificare l’ammontare dei danni subiti nel caso di Incidente stradale. Nel caso di specie, si apprende che la parte appellante non era giunta a dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria. Ciò in quanto la dichiarazione contenuta nel modello CID, unita alle conclusioni del ...

Incidente stradale a Motta Camastra : due morti : Tragico bilancio per un Incidente stradale avvenuto a Motta Camastra in provincia di Messina. Due i morti e due i feriti. Chiuso il tratto di strada.

Lo YouTuber noto come “McSkillet” è morto in un Incidente stradale : Trevor Heitmann, un ragazzo di 18 anni noto su YouTube con il nome McSkillet, è morto il 24 agosto in un incidente stradale a San Diego, in California. Nell’incidente, dovuto al fatto che Heitmann stava guidando contromano, sono morte altre due persone: The post Lo YouTuber noto come “McSkillet” è morto in un incidente stradale appeared first on Il Post.

Tragico Incidente stradale - morti papà e due figli : tornavano da un matrimonio : L''incidente stradale è avvenuto all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno

Incidente stradale su A14 - mezzo in fiamme e disagi alla circolazione : Incidente stradale su A14, mezzo in fiamme e disagi alla circolazione Un camion ha preso fuoco all’interno di una galleria tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Domate le fiamme, sono cominciati i lavori di ripristino che dureranno l’intero fine settimana e provocheranno rallentamenti sulla ...

Incidente stradale su A14 - mezzo in fiamme e disagi alla circolazione - : Un camion ha preso fuoco all'interno di una galleria tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Domate le fiamme, sono cominciati i lavori di ripristino che dureranno l'intero fine settimana e ...

“Attenta!” Sinziana Remina Todoran - morta a 14 anni in un Incidente stradale. La zia (neo-patentata) era al cellulare : Una tragedia che sconvolge non solo una comunità, ma un’intera famiglia. Alla guida la zia, neo-patentata, lato passeggero lei: 14 anni, con una vita davanti. Sono le ore 19 di sabato quando succede quello che mai ti aspetteresti: a Torre di Mosto, Venezia, in via Staffolo, a poche centinaia di metri da dove risiedeva la ragazza, che trascorreva sempre le vacanze estive con la mamma Dorina Violeta, la quale vive ormai da tempo nel piccolo ...

Un Incidente stradale uccide la madre : due bambini sopravvivono per giorni da soli in auto : Due bambini di uno e tre anni sono sopravvissuti da soli per circa due giorni dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale, in cui ha perso la vita la loro mamma. Il fatto è accaduto nel sud dell'Arkansas: il più grande è stato trovato per primo, mentre vagava in solitaria su una strada della località Little Rock. Le autorità hanno subito postato la foto online per identificarlo e hanno scoperto che la ...

Incidente stradale fra auto e scooter in viale dello Sport - un ferito : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Scontro nel pomeriggio del 19 agosto. In viale dello Sport, in prossimità di una rotatoria Incidente fra auto e scooter in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale. Sul luogo personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti ...

Strona : Incidente stradale a frazione Tallia : Incidente stradale senza gravi conseguenze a Strona, in frazione Tallia. Nella giornata di ieri, sabato 18 agosto, un auto e un Husqvarna 125 sono rimasti coinvolti in uno scontro intorno alle 12. All'...

Pizzo - Incidente stradale in zona Colamaio - due feriti : Pizzo , VIBO VALENTIA, - Oggi alle ore 5,40 circa i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS 18 nel comune di Pizzo Calabro ...

Foggia - 3 ventenni morti dopo Incidente stradale/ Ultime notizie Apricena : terribile scontro fra suv e camper : Foggia, 3 ventenni morti dopo incidente stradale. Ultime notizie Apricena: terribile scontro fra suv e camper avvenuto nella giornata di ieri: ferito anche un vigile urbano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Almeno 23 persone sono morte in un Incidente stradale in Ecuador : Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale vicino a Quito, la capitale dell’Ecuador. Secondo le prime informazioni l’incidente è stato causato dallo scontro tra un bus e un altro veicolo. BREAKING: Ecuador says 23 people killed, 14 injured The post Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale in Ecuador appeared first on Il Post.