Incidente mortale sulla superstrada Orte-Civitavecchia

Incidente mortale a Speziale : proseguono le indagini : FASANO - proseguono senza sosta le indagini e le ricerche dei Carabinieri per dare un nome e un cognome all'autista dell'auto pirata che all'alba della vigilia di Ferragosto ha travolto e ucciso, nel ...

SCAMPA A UN Incidente mortale IL POMERIGGIO - MUORE IN QUELLO DELLA SERA/ Velocità - imprudenza e molta sfortuna : Sopravvive a un INCIDENTE, MUORE in QUELLO successivo: giovane madre ventenne irlandese vittima DELLA strada, era SCAMPAta poche ore prima ad un precedente schianto(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:42:00 GMT)

Incidente mortale ad Acate : muore una ragazza di 23 anni : Incidente stradale autonomo sulla strada provinciale Acate - Marina di Acate. Un auto condotta da una 23enne si e' schiantata contro un muro.

Incidente mortale a Istrana - centauro perde la vita : Christian Salmaso aveva 25 anni : Ancora una settimana di sangue sulle strade italiane. Numerosi gli incidenti mortali che si sono registrati a cavallo tra lunedì 20 e la notte di martedì 21 agosto 2018. A perdere la vita ben due centauri con una dinamica alquanto simile. Il primo Incidente si è registrato in Emilia, lungo la provinciale 82 che collega Romano a Montalenghe. Al confine tra Scarmagno e Romano, ieri sera, all’incrocio con una zona residenziale, un ...

Roma - Incidente mortale : turista investita e uccisa/ Ultime notizie - 41enne alla guida : dinamica non chiara : Roma, incidente mortale: turista scozzese di 59 anni investita e uccisa. alla guida un uomo di 41 anni, accertamenti in corso per definire le eventuali responsabilità.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Incidente mortale a Prata : Incidente mortale sulla statale 36 a Prata Camportaccio. La tragedia Scontro fra auto e moto poco dopo le 14 sulla statale 36. Ad avere la peggio è stato il motociclista, le cui generalità ancora non ...

Incidente mortale spaventoso. Vittima a 6 anni in modo così atroce : Un agosto di sangue lungo le strade italiane. A far da contorno ai due ‘disastri’ degli ultimi quindici giorni – dall’esplosione della cisterna GPL a Bologna al crollo del viadotto Morandi a Genova – una serie di incidenti mortali che si sono registrati nell’ultimo periodo. I giorni precedenti al Ferragosto sono stati drammatici, con un pesantissimo bilancio, specie sulle strade siciliane, isola presa ...

Incidente mortale sulla Palermo-Catania : due vittime e tre feriti - traffico in tilt : È di due morti e tre feriti il bilancio di un Incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 13 agosto sull'autostrada A19 che collega Palermo a Catania, nel territorio di Centuripe. traffico in tilt: l'A19 chiusa in entrambe le direzioni, riaperta solo in direzione Palermo. La Polstrada sta effettuando i rilievi per capire la dinamica dello scontro che ha coinvolto tre vetture.Continua a leggere

Circumvesuviana - Incidente mortale a Somma Vesuviana : immigrato in scooter investito dal treno : incidente mortale stamattina in aperta campagna a Somma Vesuviana, sui binari della CircumVesuviana. Un immigrato 42enne di nazionalità cinese, Zhong Jianguo, è stato investito in...

Incidente mortale a Punta Secca - autopsia a Ragusa sui corpi di Francesco e Mirko : Incidente mortale a Punta Secca. Stamattina e' stato conferito l'incarico al dottor Iuvara per l'esame autoptico sulle salme di Francesco e Mirko.