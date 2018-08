Incidente in moto | 42enne di Scicli ricoverato al Cannizzaro

Incidente IN MINIMOTO - BIMBO MUORE A 9 ANNI/ Martina Franca - ultime notizie : lo schianto contro un muretto : Martina Franca, tragico INCIDENTE con la MINIMOTO: MUORE BIMBO di 9 ANNI. ultime notizie, ferito anche il fratellino dopo lo schianto contro un muretto, scattano le indagini(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Roma - schianto tra auto e moto : quattro feriti/ Ultime notizie - Incidente a Prati : due sono gravissimi : Roma, schianto tra auto e moto: quattro feriti. Ultime notizie Prati, due sono gravissimi: in corso le indagini, da ricostruire la dinamica dell'incidente(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Taranto - bambino di 9 anni muore in un Incidente con la minimoto : Un bambino di 9 anni è morto per le ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto mentre era a bordo di una minimoto in contrada Pezze Mammarelle, a circa 15 chilometri da Martina Franca.Il piccolo avrebbe apparentemente perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muretto. I familiari hanno prontamente chiamato il personale del 118 che lo ha poi velocemente condotto in ospedale. Purtoppo, nonostante il rapido intervento, i ...

MotoGp – Dall’Incidente di Rabat al buon momento di Lorenzo : l’analisi di Danilo Petrucci : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il sabato caotico di qualifiche del Gp della Gran Bretagna: il ternano tra pioggia e cambi di programma Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna: il maiorchino ha concluso le qualifiche di oggi a Silverstone davanti a atutti, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da Johann Zarco. Giornata complicata in casa Yamaha, con Vinales e Rossi rispettivamente 11° e ...

MotoGp – Incidente Rabat - Tito trasportato al Centro Medico : le condizioni dello spagnolo : Aggiornamento sulle condizioni di Tito Rabat dopo il brutto Incidente di oggi nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna Brutto Incidente nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna: Tito Rabat è finito a terra in curva 7 ed è stato successivamente colpito dalla moto di Franco Morbidelli, anche lui caduto, come tanti altri piloti, a causa della tremende condizioni create dalla pioggia sul finale della quarta sessione di prove. Lo spagnolo ha urlato dal ...

MotoGp – Petrucci attacca Lorenzo - caos a Silverstone : “se ne frega - stavamo per fare un Incidente gravissimo e lui…” : Dichiarazioni dure di Petrucci nei confronti di Jorge Lorenzo dopo el Fp2 di Silverstone: il pilota italiano stava per centrare in pieno lo spagnolo ‘colpevole’ di non essersi assicurato che non arrivasse nessuno all’uscita dai box Venerdì complicato per Danilo Petrucci a Silverstone. Il pilota italiano ha riscontrato diverse difficoltà nelle prime due sessioni di prove libere a causa dell’asfalto britannico, ...

BRUNO BARBIERI - MORTO IN Incidente IN MOTO SOMMELIER LOCALE A BOLOGNA/ Ultime notizie : chef - "siamo scioccati" : BRUNO BARBIERI, MORTO in INCIDENTE in MOTO SOMMELIER LOCALE: Ultime notizie BOLOGNA, Marco Andreani aveva 36 anni. Lo chef e i dipendenti scioccati per la notizia della sua scomparsa. (Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:47:00 GMT)