Inchiesta verso il flop | l' unico vero obiettivo è una gogna mediatica

(Di lunedì 27 agosto 2018) Che cosa rischia davMatteo Salvini, indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio a causa dei fatti della Diciotti? In realtà poco, almeno dal punto di vista giudiziario. La questione è un'altra: non importa che si arrivi a un processo, l'è soprattuttoe ogni atto, interrogatorio, perquisizione, saranno usati politicamente contro di lui.La vera, per il ministro dell'Interno, è iniziata col viavai dei politici di centrosinistra sulla Diciotti, con i post degli odiatori seriali, con le accuse di chi punta il dito contro un vicepremier che non ha altro scopo se non quello di difendere il suo Paese impedendo l'accesso di chi, clandestino, entra illegalmente in Italia, altro che sequestro di persona, come recita l'ipotesi d'accusa. Che succederà adesso? Prima di tutto va detto che il ministro non ha ancora ...