Incendio nella Mdl a Delebio | l' allarme scattato alle 5 | 30

Palermo. Benedetto Oliva morto nell’Incendio scoppiato nella sua abitazione : Benedetto Oliva è morto nell’incendio scoppiato nella sua abitazione a causa di un cortocircuito. L’uomo di 74 anni e la moglie

Incendio ad Alessandria : fiamme nella discarica Aral : Segnalato un nuovo Incendio ad Alessandria, nella discarica Aral, in frazione Castelceriolo: sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco, Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Dovrebbe trattarsi di un focolaio derivante dal non completo spegnimento delle fiamme divampate la sera del 21 agosto. L'articolo Incendio ad Alessandria: fiamme nella discarica Aral sembra essere il primo su Meteo Web.

Mosca - Incendio nella sede della Banca centrale : Un incendio ha colpito la sede della Banca centrale di Mosca. Secondo le prime testimonianze, il fuoco si sarebbe sviluppato al quinto piano del palazzo e i vigli del fuoco sono intervenuti immediatamente. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, ma quello che conta è che per ora non sembrano esserci né vittime né feriti. I dipendenti sono riusciti tutti a mettersi in salvo,senza che né le fiamme né il fumo causassero eccessivi problemi ...

In fiamme lo Stir di Casalduni - nuovo tentativo d'Incendio nella notte Il governo : «Subito piano sicurezza» : Nuovo tentativo di incendio nello Stir di Casalduni, in provincia di Benevento: nei giorni scorsi l'impianto di trattamento dei rifiuti era già stato interessato dalle fiamme. A renderlo...

Due ceri lasciati accesi causano un Incendio nella chiesetta : Due ceri lasciati accesi hanno causato un incendio nella piccola chiesa di Mocchie, una frazione di Condove, in Val di Susa. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono stati impegnate nello spegnimento ...

Usa - California nella morsa del più grande Incendio nella storia dello Stato : due morti e 115mila ettari bruciati : Un vero e proprio inferno di fuoco sta mettendo in ginocchio la California. Dal 27 luglio scorso lo Stato americano non ha tregua e le fiamme non accennano a placarsi. Stanno divorando un’area sempre più estesa, ormai pari a 1.145,26 chilometri quadrati: una superficie maggiore di quella di New York e quasi pari a quella di Los Angeles. E la situazione non accenna a migliorare a causa dei venti forti e delle elevate temperature. ...

Un Incendio distrugge tre auto nella notte : Firenze, 29 luglio 2018 - Tre auto, parcheggiate in via Croce a Balatro all'Antella , alle porte di Firenze, sono state distrutte da un incendionella notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...

Incendio Caivano - Arpac : valori nella norma - continuano i rilievi : “Tramite un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria, da ieri alle ore 14.00 sono stati acquisiti nell’area circostante l’Incendio di Caivano i dati relativi a polveri sottili, biossido di azoto, CO e Benzene. I valori misurati rientrano nella norma e non si notano picchi significativi. continuano, inoltre, a Caivano Pascarola e a Marcianise presso il Centro Commerciale Campania, i campionamenti dell’aria per le ...

Maxi Incendio nella Terra dei Fuochi - fumo nero a Caivano/ Video - ultime notizie : fiamme ancora non domate : incendio a Caivano, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. Video ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Maxi Incendio nella Terra dei Fuochi - a fuoco capannone : aria irrespirabile : NAPOLI - Uno spaventoso incendio è divampato nella zona industriale di Caivano. Una piattaforma di riciclo e trattamento ecologico è andata in fiamme nella zona Pascarola. Un'enorme coltre di fumo...

Brucia ancora la Terra dei fuochi : maxi Incendio nella zona industriale di Pascarola : Nuovo incendio nella Terra dei fuochi. In fiamme una fabbrica del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel territorio comunale di Caivano, a ridosso tra le province di Napoli e...

Incendi. Allerta arancione nella giornata di mercoledì 25 luglio. Continuano senza sosta gli interventi dei mezzi antIncendio in tutta l'... : Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni ...

Incendio all'isola ecologica di Firmo - il Sindaco : 'Piena fiducia nella Magistratura' : Firmo , Cosenza, " La comunità di Firmo, con a capo il Sindaco Gennarino Russo, non ci sta e condanna con estrema forza il vile atto che ha visto in fiamme l'isola ecologica comunale. I fatti ...

Incendio Pozzo - è il secondo in poche settimane nella stessa ditta : Incendio Pozzo. Il rogo di questa notte è il secondo che coinvolge la stessa azienda nel giro di poche settimane. Incendio Pozzo alla Ossidazione Anodica Srl Non è l'Alc, come erroneamente comunicato, ...