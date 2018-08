In vacanza in India contrae la polmonite | rimpatriato sta superando lentamente la malattia

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 agosto 2018) Alessio Tosetto, il 46enne di Vigevano (Pavia) ridotto in gravi condizioni durante unainda quella che è stata identificata dai medici locali come una sindrome di Guillain-Barré, “stala” che aveva sviluppato durante la degenza all’Indraprastha Apollo Hospital di New Delhi. L’uomo, riportato in Italia nei giorni scorsi con un aereo militare grazie alla mobilitazione di diverse istituzioni, è ricoverato all’ospedale di Legnano dall’alba di venerdì 24 agosto. I medici, fanno sapere dalla struttura, procedono a tappe. “L’approccio che si sta seguendo ha come primo obiettivo quello di ristabilire l’organismo e renderlo più forte per poter rispondere efficacemente alle terapie decisive legate al suo stato”. L’uomo, che ha affrontato un viaggio complicato per ritornate in Italia, ...