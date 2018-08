In occasione della 75ª Mostra del Cinema di Venezia gli incontri di “Domani Accadrà”

Shenmue III : domani un nuovo annuncio in occasione dell'inizio della Gamescom 2018 : Come già sottolineato un paio di giorni fa, la cerimonia di apertura della Gamescom 2018 sarà caratterizzata da annunci da parte di compagnie di primo piano come Ubisoft, Square Enix, THQ Nordic, Dontnod Entertainment, Koch Media e Deep Silver ma a quanto pare le novità non finiscono qui.Gematsu ha segnalato che durante la cerimonia di apertura della Gamescom 2018 ci sarà spazio anche per un nuovo annuncio dedicato a Shenmue III. Non sappiamo ...

Spinetoli - podisti a contatto con la natura in occasione della "Camminata per San Pio X" : L'iniziativa è stata organizzata con la collaborazione dell'Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno. Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti ...

SPOLETO D'ESTATE. Prolungamento dell'orario di servizio della mobilità alternativa in occasione degli spettacoli : ... il contenitore di spettacoli organizzati dal Comune di SPOLETO, i percorsi meccanizzati della mobilità alternativa osserveranno un Prolungamento dell'orario in occasione dei seguenti spettacoli: ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il tabellone dell’Italia. occasione della vita per le azzurre - India e Irlanda sono dello stesso livello : È successo qualcosa di impronosticabile. L’obiettivo della nazionale italiana di Hockey su prato femminile, come ripetuto a più riprese da Roberto Carta alla vigilia del Mondiale di Londra, doveva essere quello di vincere una partita per approdare così al turno successivo. Le azzurre invece non solo sono volate agli ottavi, ma hanno battuto sia Cina che Corea del Sud, conquistando la seconda piazza nella Pool A (alle spalle della ...

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera al bivio della carriera. La grande occasione per il salto di qualità : La corsa alla successione di Federica Pellegrini come leader della squadra femminile italiana di Nuoto è iniziata e la volata a tre ad altissimi livelli è lanciata: lo scettro potrebbe passare a Simona Quadarella, in grande crescita nel mezzofondo dopo l’exploit dello scorso anno a Budapest con il bronzo mondiale, oppure restare in Veneto con Ilaria Cusinato che sembra lanciatissima nei misti e si migliora ogni volta che scende in vasca, ...

CEVA/ Presentato il piatto realizzato in occasione della 57ª Mostra del Fungo : SERGIO RIZZO - È stato Presentato ufficialmente dal presidente del Gruppo Micologico di CEVA "Rebaudengo- Peyronel" Giorgio Raviolo, il piatto della 57ª Edizione della Mostra del Fungo di CEVA che si ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA : SABATO 21 LUGLIO TORNANO I FUOCHI D'ARTIFICIO IN occasione della FESTA ... : E' in programma nella notte di domani , SABATO 21 LUGLIO , uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure , quello di DIANO MARINA . Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai tornanti del versante dianese di Capo Berta e dalle colline del ...

Delegazione italiana a Johannesburg in occasione del centenario della nascita di Nelson Mandela : ... Rosetta Buchetti, Claudio Bertini e Massimo Gramigni, operanti nel campo dell'organizzazione di eventi, che avevano individuato le grandi potenzialità della struttura ad ospitare non solo spettacoli,...

LIVE Svezia-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : occasione della vita per entrambe le squadre - in palio i quarti di finale : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Svezia-Svizzera Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Svezia-Svizzera: vanno ad esaurirsi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio. La giornata di oggi infatti andrà a delineare la griglia dei quarti di finale. Saranno di fronte la Svezia, che ha vinto il Girone F davanti al Messico, e la Svizzera, che è giunta seconda alle spalle del Brasile nel Girone E. La sfida si giocherà a San ...

Tour de France 2018 - Damiano Caruso all’apice della carriera. Gregario di lusso in BMC - ma se si presentasse l’occasione… : Pochi ma davvero buoni. Saranno solo tredici gli azzurri presenti al Tour de France 2018 che scatterà dalla Vandea sabato 7 luglio, ma molti di loro saranno davvero al top della condizione per poter aiutare i compagni di squadra a giocarsi il tutto per tutto in chiave classifica generale. Uno di questi non può che essere Damiano Caruso: il siciliano negli ultimi anni è davvero cresciuto molto e ora può dare la propria spinta la servizio di ...