In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 agosto

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 agosto : B. torna con Salvini contro i pm. Intanto gli sbarchi continuano : Lo scontro Salvini e B. contro i magistrati. Di Maio stoppa l’alleato Il Caso Diciotti – Linea comune sui migranti, non sull’attacco ai giudici: “Vanno rispettati”. Avviso all’Ue in vista della manovra: “Se ci aiuta ci ravvederemo” di Carlo Di Foggia L’indagato volontario di Marco Travaglio L’iscrizione del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sul registro degli indagati della Procura di Agrigento per le ipotesi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 agosto : Si chiude nel modo peggiore la vana prova muscolare del vicepremier : L’indagine Sequestro, Salvini indagato attacca i pm: “Vergogna” Caso Diciotti – Due prefetti sentiti sul no allo sbarco. Inquisito anche il capo di gabinetto. Il leader leghista si appella ai suoi supporter: “Un dovere bloccare i migranti” di Antonio Massari e Andrea Palladino Sabino Incassese di Marco Travaglio Premessa indispensabile: la nostra antica ammirazione per il professor Sabino Cassese, ex presidente della Corte ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 agosto : La Ue se ne frega dei migranti. I governi lavorano per Salvini : Migranti Diciotti, oggi il pm a Roma. Salvini: “L’ordine era mio” Il caso – Nono giorno sulla nave ora in porto a Catania: il procuratore che indaga per sequestro di persona sentirà i responsabili tecnici del Viminale e delle Capitanerie di Andrea Palladino e Andrea Tornago Calenda Granturismo di Marco Travaglio Inabissato da tre mesi nei fondali della politica dopo la felice mossa di entrare nel Pd mentre tutti fuggivano e dalla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 agosto : : Decidere tocca a Salvini, ma Conte può scavalcarlo Il premier potrebbe dare disposizioni al prefetto per avviare le identificazioni di Alessandro Mantovani e Paola Zanca Però adesso basta di Marco Travaglio Lo stallo vergognoso attorno alla nave Diciotti della Guardia Costiera, prima tenuta fuori dalle acque italiane come se fosse un vascello pirata, o fantasma, e non un pezzo di Italia, e poi autorizzata ad attraccare nel porto di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 agosto : Investigatori a Genova - Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui piloni 9 - 10 e 11 : L’inchiesta La Finanza da Autostrade. Avvisi di garanzia in vista A caccia di prove – Investigatori a Genova, Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui controlli ai piloni 9, 10 e 11. A breve una decina di indagati di Ferruccio Sansa Argento e bronzo di Marco Travaglio Non sono un esperto di #MeToo, come peraltro di nessun altro “hashtag” (ultimo sinonimo di conformismo). Ma stento a capire l’equazione Harvey ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 agosto : “Il ponte Morandi a rischio”. Autostrade sapeva dal 2011 : Genova – Sette anni fa: “Intenso degrado del Morandi” Nel 2011 Autostrade scriveva: “Il ponte rischia l’inagibilità” Un documento presentato per la “Gronda” ipotizzava la “dismissione” del viadotto di Francesco Ridolfi e Ferruccio Sansa Terrore a Rimini di Marco Travaglio L’altroieri, al Meeting di Rimini, si è temuto il peggio quando Maria Stella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera, con l’aria etimologicamente spensierata di chi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 agosto : “Genovesi - rifiutate i soldi di Autostrade. Han già fregato noi vittime di Avellino” : L’intervista “Mi hanno fregato: genovesi, rifiutate i soldi dei Benetton” Giuseppe Bruno – Madre e padre morirono nel pullmino precipitato sull’A16 in Irpinia di Vincenzo Iurillo Rogito, ergo sum di Marco Travaglio Da quando, perdute rovinosamente le elezioni del 4 marzo, Matteo Renzi giurò che sarebbe scomparso dai radar per dedicarsi umilmente e silenziosamente alla nuova missione di “senatore di Scandicci, Impruneta, Signa e ...

In Edicola sul Fatto del 20 agosto : cedimento strallo - dubbi sul carroponte vicino al pilone crollato : Le ipotesi Ora i tecnici indagano sui lavori di Autostrade Non è stato il fulmine, dubbi sul carroponte vicino al pilone crollato. E spunta una nuova relazione: ultimo allarme a febbraio di Ferruccio Sansa Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Viva forza. “Berlusconi passa al contrattacco con la tv. Così Rete4 ‘smonterà la retorica populista’… Il giovedì Gerardo Greco con ‘W l’Italia’” (La Stampa, 12.8). “‘I fatti prima dei politici ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 agosto : Castellucci - ad della società - promette un nuovo viadotto e risarcimenti per 500 milioni : Sotto accusa – Di Maio: “Niente elemosine” Ecco la linea di difesa: fulmini, errori altrui e spiccioli alle vittime Autostrade mette insieme un team per resistere al crollo L’ad Castellucci davanti ai cronisti chiede scusa, ma pure no di Stefano Feltri Il peso degli applausi di Marco Travaglio Di solito gli applausi ai funerali suonano sguaiati e stonati, rispetto ai doveri del silenzio e del raccoglimento. Ogni tanto però, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 agosto : “Il disastro di Genova è un fatto oggettivo e l’onere di prevenirlo era della società” : L’avvocato Inizia la guerra coi Benetton: partita la lettera di revoca Conte: “Adesso hanno 15 giorni per le controdeduzioni, ma il disastro è un fatto oggettivo e l’onere di prevenirlo era della società” di Marco Palombi United Leccons of Benetton di Marco Travaglio Impreparati come siamo in fatto di modernità, di progresso, ma soprattutto di Stato di diritto, ci eravamo fatti l’idea che il crollo di un ponte notoriamente pericolante ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 agosto : Noi paghiamo - i ponti crollano - loro incassano : Soldi e crolli Genova, Conte fa l’avvocato. Atlantia crolla in Borsa: -22% Il dossier – Il premier studia di persona gli accordi coi Benetton. Palazzo Chigi: “Avvieremo la procedura di revoca”. La società: “Così si penalizzano gli azionisti” di Marco Palombi United Dolors di Marco Travaglio Ora che, con soli due giorni di ritardo, giornali e tg hanno finalmente scoperto il nome del concessionario delle Autostrade – Benetton – ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 agosto : Autostrade minimizza le responsabilità - ma si indaga per disastro colposo : Genova Crolla il ponte, decine di morti Autostrade: “Non era a rischio” Le cause – Lavori continui sul viadotto, materiali scadenti, troppo traffico. Il gestore: “Da noi costante attività di osservazione e vigilanza, non ci risulta fosse in pericolo” di Ferruccio Sansa Sotto i ponti di Marco Travaglio Quando un viadotto autostradale si sbriciola in un secondo seppellendo morti e feriti, tutte le parole sono inutili. Ma quelle di chi ...

In Edicola sul Fatto del 14 agosto : Inchiesta bloccata da Gentiloni&C : ecco la legge ad cognatum : Fuori tempo I due no di Gentiloni alle Camere sul dlgs “Salva-Conticini” Renzi & C – L’Inchiesta sui soldi di Unicef bloccata da norme volute dal governo a Parlamento sciolto e nonostante il parere del Senato di Marco Palombi Naja, perché no? di Marco Travaglio Come gli orologi fermi che segnano due volte al giorno l’ora esatta, Salvini ne ha detta una giusta. Almeno secondo me. È stato quando ha proposto di ripristinare il ...