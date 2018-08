In Australia primo sbarco di migranti dal 2014 | profughi dispersi in una zona infestata

The Rugby Championship 2018 : Nuova Zelanda-Australia 40-12. Gli All Blacks bissano il largo successo del primo turno : Nella seconda giornata del The Rugby Championship la Nuova Zelanda batte 40-12 l’Australia bissando il largo successo ottenuto la settimana scorsa, trovando Nuovamente una vittoria con bonus offensivo. All Blacks a quota 10, Wallabies ancora fermi a 0 in classifica. Questa sera toccherà al Sudafrica rispondere per non perdere terreno. Nel primo tempo tra le fila dei padroni di casa è Barrett show: meta al quarto d’ora e ...

L'Australia ha un nuovo primo ministro : Dopo il voto sulla leadership, Turnbull ha ribadito che lascerà la politica e di conseguenza il suo seggio in parlamento, che tornerà vacante, con il rischio di mettere a repentaglio la maggioranza, ...

L’Australia avrà un nuovo primo ministro : È l'ex ministro del Tesoro Scott Morrison, che ha preso il posto di Malcolm Turnbull dopo una crisi interna al loro partito The post L’Australia avrà un nuovo primo ministro appeared first on Il Post.

Golf - European Tour 2018 : dominio Australiano nel primo giro del Fiji International : Lo European Tour fa tappa alle Fiji questa settimana, al Natadola Bay Golf Course, sede del Fiji International. Un torneo che non vede un field ricchissimo (non ci sono italiani in gara), visto il contemporaneo svolgimento del Bridgestone Invitational, ma che comunque ha regalato un primo giro interessante. Un primo giro di marca australiana, perché sono infatti sei i giocatori provenienti dall’Australia nelle prime sette posizioni. Tra ...

Australia : collaudato il primo treno a guida autonoma con tecnologie satellitari : Il primo treno a guida autonoma con tecnologie satellitari di comunicazione – realizzato da Ansaldo STS -, è stato collaudato in Australia per automatizzare i trasporti merci dell’operatore minerario Rio Tinto. Le comunicazioni fra i treni ed il centro di controllo si avvalgono di un sofisticato sistema di telecomunicazioni che, integra le tecnologie satellitari. Circa 220 locomotive sono state equipaggiate con terminali satellitari ed ...

Beach volley - World Tour 2018 Daegu. Australia sugli scudi nel primo torneo coreano : Nella stagione delle “prime volte” arriva anche il primo sigillo delle Australiane Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo che emulano le più forti Clancy/Artacho del Solar trionfando nel torneo 1 Stella di Daegu, primo di due appuntamenti tutti al femminile per il circuito mondiale nella Corea del Sud. Bell/Ngauamo, già terze quest’anno a Langkawi e Nantong, si sono imposte nel torneo coreano battendo in finale 2-0 (21-14, 21-15) le ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La tecnologia di Ansaldo Sts, società del gruppo Hitachi, ha permesso a Rio Tinto di attivare il primo sistema ferroviario autonomo al mondo per il trasporto merci. E’ la società, in una nota, a dirsi “orgogliosa” del successo della prima corsa treno della prima linea al mondo interamente automatica per il trasporto merci su rotaia da parte di Rio Tinto, il 10 luglio 2018 da Tom Price ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia (2) : (AdnKronos) – “L’attenzione prioritaria di Ansaldo STS sul potenziamento della sicurezza delle soluzioni per la gestione ferroviaria, ha portato a molti altri progressi nello sviluppo negli ultimi 12 mesi”, ha dichiarato Michele Fracchiolla, Ansaldo STS President for Freight. “Il completamento con successo di questa prima corsa treno interamente autonoma dalla miniera al porto è un passo significativo per ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia (2) : (AdnKronos) – “L’attenzione prioritaria di Ansaldo STS sul potenziamento della sicurezza delle soluzioni per la gestione ferroviaria, ha portato a molti altri progressi nello sviluppo negli ultimi 12 mesi”, ha dichiarato Michele Fracchiolla, Ansaldo STS President for Freight. “Il completamento con successo di questa prima corsa treno interamente autonoma dalla miniera al porto è un passo significativo per ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La tecnologia di Ansaldo Sts, società del gruppo Hitachi, ha permesso a Rio Tinto di attivare il primo sistema ferroviario autonomo al mondo per il trasporto merci. E’ la società, in una nota, a dirsi “orgogliosa” del successo della prima corsa treno della prima linea al mondo interamente automatica per il trasporto merci su rotaia da parte di Rio Tinto, il 10 luglio 2018 da Tom Price ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia ‘controlla’ la Danimarca e chiude il girone al primo posto : orgoglio Perù contro l’Australia [FOTO e TABELLONE] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Pagelle/ Australia Perù : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo C - primo tempo) : Pagelle Australia Perù: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo C ai Mondiali 2018. Socceroos ancora attaccati alla possibilità di andare agli ottavi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:00:00 GMT)

Diretta/ Australia Perù Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : fine primo tempo! : Diretta Australia Perù, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai Mondiali 2018 i Socceroos sperano ancora nella qualificazione agli ottavi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:38:00 GMT)