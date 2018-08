Ilva | sindacati chiedono convocazione urgentissima

Ilva - i sindacati scrivono a Conte e Di Maio : “Incontro urgente. Il governo dica vuol fare dell’Ilva o scioperiamo” : Una “richiesta di incontro urgentissima” per “conoscere le decisione che il governo intende assumere”. E se non ci sarà un “sollecito riscontro” è pronta “una iniziativa di mobilitazione dell’intero gruppo Ilva e del suo indotto”. Con una lettera firmata dai segretari generali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb chiedono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dello Sviluppo ...

Ultima settimana di tregua dei sindacati sull'Ilva : Una settimana, non un giorno di più, per sciogliere definitivamente il nodo dell'annullamento della gara sull'Ilva di Taranto. Secondo quanto apprende Huffpost è questo il timing della tregua che i sindacati hanno deciso di offrire a Luigi Di Maio. tregua che potrebbe però avere un esito deflagrante in caso di mancata risposta: sciopero all'inizio di settembre.Una riunione, stamattina, nella città pugliese tra i ...

Il dossier Ilva passa al ministero dell'Ambiente. Di Maio ai sindacati : Siedano al tavolo con Arcelor : Per il ministro la gara è illegittima, ma non annullabile, salvo accertare che non vi sia tutela dell'ambiente e occupazione. Entro il 7 settembre, giorno in cui sarà reso noto il parere dell'...

Ilva - Di Maio “L’annullamento non è ancora chiuso”/ Ultime notizie : “Il tavolo con i sindacati prosegua" : Ilva, Di Maio “L’annullamento non è ancora chiuso”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico parla ai microfoni di Rai Tre. “Il tavolo con i sindacati prosegua"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:22:00 GMT)

L'ispettore Di Maio si incarta sul "delitto perfetto" dell'Ilva - chiede a Mittal e sindacati di andare avanti : Ci sono due passaggi delle parole di Luigi Di Maio che svelano il retropensiero del ministro. Il primo: "Un accordo che porta lavoro a Taranto rappresenta l'interesse pubblico attuale e concreto da tutelare, che eviterebbe la revoca della gara". Il secondo: "I sindacati continuino a parlare con Mittal". Passano poco più di venti minuti dall'inizio della conferenza stampa sull'Ilva quando Luigi Di Maio interrompe la narrazione del "delitto ...

Sindacati : no tavolo Ilva senza governo : 17.33 Sull'Ilva, i Sindacati chiedono che il governo si impegni. "La trattativa con ArcelorMittal non è un fatto privato.Non faremo nessun incontro con Mittal se non ci sarà il governo", ha detto il segretario Uilm,Palombella. Anche dalla Fiom arriva uno stop:nessuna trattativa parallela con Mittal. Non intendiamo essere parte o vittime di quello che il ministro definisce un "delitto perfetto". Il governo indichi una soluzione, spiega una ...

Ilva - i sindacati : “Basta scaricabarile. Il governo deve assumere un ruolo attivo. Così non si può trattare con Arcelor” : Lo avevano detto prima, lo ripetono dopo. Di fronte alla reazione di Luigi Di Maio dopo il parere espresso dall’Avvocatura di Stato sull’assegnazione dell’Ilva, i sindacati non cambiano la linea critica: “Il governo ci dica con chi dobbiamo trattare, assumendosi le sue responsabilità. In queste condizioni non possiamo sederci al tavolo”. Lo scoglio più duro per il ministro dello Sviluppo Economico resta quello ...

Ilva/ Il piano B regalato a Di Maio dai sindacati : Luigi Di Maio sembra aver avuto gratuitamente dai sindacati un piano B per risolvere la vertenza ILVA di modo che il risultato sia sempre a suo favore. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:07:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come sviluppare le soft skills al mare sotto l'ombrellone, di D. ZandaCONSIGLI NON RICHIESTI/ "L'agenda" di agosto per lavorare meglio tutto l'anno, di L. Brambilla

Ilva : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – I sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm di Genova in una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio chiedono la conferma dell’accordo di programma di Genova Cornegliano nonché i lavori di pubblica utilità a integrazione della cassa integrazione. E’ quanto si legge nella lettera nella quale dichiarano di rendersi ...

Ilva : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano (2) : (AdnKronos) – Per l’utilizzo di tali strumenti e ad integrazione della Cigs, rilevano, “si è sempre utilizzata la società per Cornigliano, strumento operativo dell’accordo di programma per la riqualificazione del quartiere, con finanziamenti del Governo dedicati a tale scopo”. Per le suddette ragioni “le chiediamo di confermare tale strumento giuridicamente valido per Ilva di Genova Cornigliano, atto ...

Ilva - sindacati : trattativa finita - o accordo o fallimento : Prima di sedersi al tavolo del ministero dello Sviluppo sull'Ilva, i sindacati avvertono il governo che non accetteranno la perdita di posti di lavoro e che bisogna decidere perché i tempi della ...

Sarà decisivo l'incontro sull'Ilva tra governo - sindacati e Arcelor Mittal? : Nessun chiarimento o risposta è pervenuta dal Mise e dal governo in merito ai chiarimenti chiesti da Arcelor Mittal in vista del vertice di lunedì 6 agosto sull'Ilva. Lo si apprende da fonti vicine al ...

Riproviamoci. Lunedì sindacati e Arcelor Mittal al Mise per tentare accordo su Ilva : Tutto questo genera ulteriori ritardi imperdonabili dal punto di vista del risanamento ambientale e ingenti danni per la nostra economia. Per quanto ci riguarda, in queste ore continueremo a svolgere ...

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : "Proposta che dà futuro"/ Sindacati : "Non si fa così una trattativa" : Ilva, ArcelorMittal a Di Maio: "Proposta che dà futuro". Sindacati: "Non si fa così una trattativa". Le ultime notizie sull'incontro.