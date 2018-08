Il Trono di Spade | ancora ritardi per la trasmissione dell euro ottava e ultima stagione

Il primo video promo de Il Trono di Spade 8 conferma il ritorno di Jon Snow a Grande Inverno? : Poche immagini ma buone? Sembra proprio questo quello di cui dovranno accontentarsi i fan che si sono ritrovati davanti il primo video promo de Il Trono di Spade 8. Poche ore fa, HBO ha condiviso sui social il promo delle serie tv che vedremo nella prossima stagione tv e tra Big Little Lies 2, Veep e la nuova Camping, non poteva mancare Il Trono di Spade 8. La nuova stagione della serie è ancora lontana dalla messa in onda e la prima immagine ...

Il Trono di Spade - ancora ritardi per la trasmissione dell'ottava e ultima stagione : C'è grande attesa per la stagione finale de Il Trono di Spade , il fantasy drama della HBO ispirato alla saga letteraria di George R.R. Martin. Fin da ora è la serie tv più attesa del prossimo anno ma,...

La data de Il Trono di Spade 8 potrebbe slittare : niente nuovi episodi prima di aprile 2019? : Inizialmente prevista per la primavera del prossimo anno, la data de Il Trono di Spade 8 potrebbe slittare. Qualche tempo fa, il presidente della programmazione HBO, Casey Bloys, confermò la messa in onda dell'ultima stagione per la prima parte del 2019, probabilmente intorno ad aprile. Tuttavia, in un'intervista con l'Huffington Post, Joe Bauer, supervisore agli effetti speciali, ha dichiarato che spera di vedere la serie nuovamente agli ...

Ora puoi bere la birra di Jon Snow nel Trono di Spade : Presto si potrà brindare alla salute di Jon Snow. Si, proprio il celebre personaggio di Game of Thrones interpretato da Kit Harington. Il suo temperamento e fascino ha ispirato una birra chiamata in suo onore King in the North e, come lui, scura e fiera. A realizzarla in esclusiva è il birrificio Ommegang, che la definisce «una birra forte, audace, invecchiata nelle botti nelle lunghe e fredde notti». Inserita dall’azienda nella sua Royal ...

Richard Madden conosce il finale de Il Trono di Spade? L’ex Robb Stark ha una teoria su Jon Snow : Il finale de Il Trono di Spade andrà in onda solo il prossimo anno, quando la serie HBO chiuderà i battenti al termine dell'ottava stagione. Mancano quindi molti mesi prima di scoprire come si concluderà la saga fantasy, e nel frattempo sono usciti molti spoiler al riguardo, ma anche diverse ipotesi. Richard Madden, che ha interpretato Robb Stark nelle prime tre stagioni de Il Trono di Spade, ha svelato la sua teoria sul finale di serie. In ...

Marco D’Amore : «Perché Gomorra è meglio de Il Trono di Spade» : Ormai tutti lo chiamano Ciro. Il personaggio della serie Gomorra ha lasciato il segno e Marco D’Amore è diventato popolare. E pensare che l’attore di Caserta non era intenzionato a fare il provino della serie italiana più vista nel mondo: il suo chiodo fisso era il teatro (allora era in tournée con la trilogia della Villeggiatura di Goldoni insieme a Toni Servillo). Il cinema? La tv? Non gli appartenevano. Poi è arrivata la chiamata di Stefano ...

Maisie Williams in lacrime sul set de Il Trono di Spade 8 : “Ho pianto durante le ultime scene” : Gli ultimi giorni sul set de Il Trono di Spade 8 si sono conclusi in una valle di lacrime per Maisie Williams. L'attrice ventunenne ha raccontato le emozioni che l'hanno sopraffatta mentre girava le scene finali della serie tv di HBO. Ospite presso BBC Radio One Studios per promuovere la sua nuova piattaforma Daisie, la giovane attrice ha discusso dell'ultimo capitolo dello show, svelando perché ha pianto mentre stava girando le scene ...

Ne Il Trono di Spade 8 assente un personaggio - la conferma da uno degli attori del cast : Il Trono di Spade 8 dovrà fare a meno di uno dei suoi personaggi. Una presenza ricorrente nelle passate stagioni sarà infatti assente nell'ultimo capitolo della saga fantasy. A svelarlo è Entertainment Weekly che ha raggiunto l'attore coinvolto chiedendogli se il suo personaggio sarà vivo o meno nella stagione finale. Stiamo parlando di Mark Gatiss, che interpreta il ferreo Tycho Nestoris, già visto nella quarta, quinta e settima stagione ...

Arya Stark del Trono di Spade ha creato un’app per artisti : Daisie è un’app per gli artisti appositamente sviluppata per trovare collaborazioni e per promuovere e mettere in mostra le proprie creazioni. È questa l’idea alla base della startup fondata da Maisie Williams, l’attrice diventata famosa per il ruolo di Arya Stark in Game of Thrones. Lei e il suo socio Dom Santry hanno fondato una startup chiamata Daisie che si focalizza su questa speciale applicazione omonima pronta a essere lanciata il ...

Il Trono di Spade : conto alla rovescia per l'ottava e ultima stagione : C'è grande attesa per il ritorno de Il Trono di Spade . La serie fantasy ispirata all'immortale saga letteraria di George R.R. Martin, si appresta a tornare in tv per l'ultima volta. La stagione 8 di ...

Ufficiale l’uscita de Il Trono di Spade 8 nel 2019 - la messa in onda annunciata da HBO. E il prequel? : La messa in onda de Il Trono di Spade 8 nel 2019 è prevista nella prima parte dell'anno: a confermarlo è il presidente della società HBO Casey Bloys, che ha annunciato la notizia durante le presentazioni alla Television Critics Association. L'ottava e ultima stagione della pluripremiata serie targata HBO, uscirà nella "prima metà" dell'anno negli Stati Uniti (in Italia su Sky Atlantic), ha annunciato il dirigente di HBO via Entertainment ...

Emmy 2018 : tutte le nominations. Netflix ne ha 112 - il Trono di Spade 22 : Non c’è luglio che si rispetti senza le candidature ai premi più importanti per il mondo televisivo e anche quest’anno la tradizione è stata rispettata, con l’annuncio delle nomination degli Emmy 2018. L’edizione di quest’anno, che avrà luogo il prossimo 17 settembre al Microsoft Theatre a Los Angeles, con Michael Che e Colin Jost, i conduttori del TG satirico del Saturday Night Live, come padroni di casa della ...

Emmy Awards - le nomination Il Trono di Spade e Netflix contro tutti - il tributo a Bourdain : Lo scorso anno i premi più ambiti dedicati alle produzioni per il piccolo schermo sono andati a The Handmaid's Tale : l'adattamento tv del romanzo di Margaret Atwood si aggiudicò infatti ben otto ...